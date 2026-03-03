BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,33
ALTIN 7.517,91
HABER /  DÜNYA

Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…

Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…

Rusya’dan tarihi bir çıkış geldi. Dmitriy Medvedev, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sadece bölgesel değil küresel bir kırılmaya yol açabileceğini savundu. İran’ın nükleer programını hızlandıracağını öne süren Medvedev, hedefe doğrudan Donald Trump’ı koyarak “çılgın ve suçlu politika” suçlamasında bulundu ve “3. Dünya Savaşı kaçınılmaz olur” çıkışı yaptı.

Abone ol

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İran’ın, ABD ile İsrail’in başlattığı saldırı nedeniyle nükleer silah geliştirmeyi hızlandıracağını belirterek, “ABD Başkanı Donald Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, (3. Dünya Savaşı) şüphesiz başlayacaktır.” dedi.

Medvedev, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin Rus haber ajansı TASS’a açıklamalarda bulundu. ABD’nin İran’a saldırarak Amerikalıları tehlikeye attığını vurgulayan Medvedev, “İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağına artık hiç şüphe yok.” ifadesini kullandı.

3. Dünya Savaşı’nın başlaması için artık ufak da olsa herhangi bir olayın tetikleyici unsur olabileceğini dile getiren Medvedev, “Trump, çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, şüphesiz başlayacaktır.” yorumunda bulundu.

Medvedev, Avrupa Birliği’nin İran konusunda “ABD’nin vasalı” gibi hareket ettiğini belirterek, “Bu, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini korumak için verdiği bir savaş. Domuzlar yemliklerini bırakmak istemiyorlar.” dedi.

ABD’nin Rusya’dan korktuğu değerlendirmesinde bulunan Medvedev, nükleer bir çatışmanın tehlikesinin bilindiğini ve bunun da Rusya’nın garantisi olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu'dan İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin tarih: "Sonsuz bir savaşta değiliz"
Netanyahu'dan İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin tarih: "Sonsuz bir savaşta değiliz"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Dubai'de ABD üssü vuruldu İran'ın çarpıcı iddiası: En az 40 ABD askeri öldürüldü
Dubai'de ABD üssü vuruldu İran'ın çarpıcı iddiası: En az 40 ABD askeri öldürüldü
İran: Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz, ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz
İran: Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz, ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz
İran-ABD-İsrail savaşında ölen ABD askeri sayısı artıyor
İran-ABD-İsrail savaşında ölen ABD askeri sayısı artıyor
Ergin Ataman Sırbistan zaferi sonrası konuştu: Türk basketbolunu zirveye çıkardık
Ergin Ataman Sırbistan zaferi sonrası konuştu: Türk basketbolunu zirveye çıkardık
Arda Güler'li Real Madrid'e evinde şok yenilgi
Arda Güler'li Real Madrid'e evinde şok yenilgi
YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine İHA saldırısında yangın çıktı
Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine İHA saldırısında yangın çıktı
ABD askerlerinin sayısı arttı! Merkez Kuvvetler Komutanlığı rakamı açıkladı
ABD askerlerinin sayısı arttı! Merkez Kuvvetler Komutanlığı rakamı açıkladı
İran Dışişleri Bakanı: ABD üsleri meşru hedefimizdir
İran Dışişleri Bakanı: ABD üsleri meşru hedefimizdir
İncirlik Üssü görüntülerini yayınlanmasıyla ilgili 5 kişiye adli kontrol
İncirlik Üssü görüntülerini yayınlanmasıyla ilgili 5 kişiye adli kontrol