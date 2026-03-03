BIST 13.346
İran-ABD-İsrail savaşında ölen ABD askeri sayısı artıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda ölen Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı." ifadelerine yer verildi.

