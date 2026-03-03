Arda Güler'li Real Madrid'e evinde şok yenilgi

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, evinde Getafe'ye 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. İlk 11'de başlayan Arda Güler, 69 dakika sahada kaldı.Abone ol
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi.
Bernabeu'da oynanan müsabakayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Getafe'ye galibiyeti getiren tek golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti.
Mücadelenin duraklama dakikalarında ise Real Madrid'den Franco Mastantuono, Getafe'den ise Adrián Liso kırmızı kart gördü.
Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 69 dakikada sahada kaldı.
Bu sonucun ardından üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü. Getafe ise 32 puana yükseldi.