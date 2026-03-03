BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,35
ALTIN 7.519,56
HABER /  SPOR

Arda Güler'li Real Madrid'e evinde şok yenilgi

Arda Güler'li Real Madrid'e evinde şok yenilgi

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, evinde Getafe'ye 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. İlk 11'de başlayan Arda Güler, 69 dakika sahada kaldı.

Abone ol

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi.

Bernabeu'da oynanan müsabakayı konuk ekip 1-0 kazandı. 

Getafe'ye galibiyeti getiren tek golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti. 

Mücadelenin duraklama dakikalarında ise Real Madrid'den Franco Mastantuono, Getafe'den ise Adrián Liso kırmızı kart gördü.

Gözden Kaçmasın Real Madrid'de sakatlık şoku: Kylian Mbappe!Haberi görüntüle
Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 69 dakikada sahada kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü. Getafe ise 32 puana yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine İHA saldırısında yangın çıktı
Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine İHA saldırısında yangın çıktı
ABD askerlerinin sayısı arttı! Merkez Kuvvetler Komutanlığı rakamı açıkladı
ABD askerlerinin sayısı arttı! Merkez Kuvvetler Komutanlığı rakamı açıkladı
İran Dışişleri Bakanı: ABD üsleri meşru hedefimizdir
İran Dışişleri Bakanı: ABD üsleri meşru hedefimizdir
İncirlik Üssü görüntülerini yayınlanmasıyla ilgili 5 kişiye adli kontrol
İncirlik Üssü görüntülerini yayınlanmasıyla ilgili 5 kişiye adli kontrol
Kanser taramalarında geçen ay günlük rekor kırıldı
Kanser taramalarında geçen ay günlük rekor kırıldı
Sırbistan'ı deviren 12 Dev Adam ikinci tura yükselmeyi garantiledi
Sırbistan'ı deviren 12 Dev Adam ikinci tura yükselmeyi garantiledi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yardımcısı tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yardımcısı tutuklandı
Petrolde alarm verildi! Fiyatlar dünyayı derinden etkileyecek
Petrolde alarm verildi! Fiyatlar dünyayı derinden etkileyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 uçağı, 7 balistik füze ve 5 İHA'yı düşürdük
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 uçağı, 7 balistik füze ve 5 İHA'yı düşürdük
Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu: Nerede yanlış yapıyoruz?
Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu: Nerede yanlış yapıyoruz?