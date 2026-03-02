Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yardımcısı tutuklandı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile yardımcısı Süleyman Can tutuklandı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

HALKİMLİK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile diğer 12 kişinin hakimlik işlemleri tamamlandı.

Bugün adliyeye sevk edilen Tanju Özcan dahil 13 kişi, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Savcılık, Tanju Özcan, Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız'ın tutuklanmasını talep etmiş, diğer 10 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etmişti.

Hakimlik, Tanju Özcan ile Süleyman Can'ın tutuklanmasına karar verdi.

Diğer 11 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.