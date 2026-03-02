BIST 13.346
DOLAR 43,95
EURO 51,51
ALTIN 7.532,83
HABER /  GÜNCEL

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testi pozitif

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testi pozitif

Aylardır kesintisiz şekilde devam eden ünü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testinin sonucu esrar-thc pozitif çıktığı öğrenildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 17 Şubat’ta 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasında “Uyuşturucu Madde Kullanmak”, “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme” ile “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak” suçlamaları yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, uyuşturucu testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada kan, saç ve idrar örnekleri alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi.

5 İSİM TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 İSME ADLİ KONTROL

Aralarında eski milli boksör Adem Kılıçcı, Murat Öztürk, sosyal medya fenomeni Aygül Aydın’ın bulunduğu 12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu ve Duman grubu solisti Kaan Tangöze ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

TEST SONUCU ÇIKTI

Kaan Tangöze’nin yapılan uyuşturucu testinde (esrar-THC) sonucun pozitif çıktığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
BOTAŞ: Doğal gaz arz güvenliğinin kesintiye uğramaması için tedbirler alındı
BOTAŞ: Doğal gaz arz güvenliğinin kesintiye uğramaması için tedbirler alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Trump’tan İran mesajı: Büyük dalga yakında
Trump’tan İran mesajı: Büyük dalga yakında
AK Parti MKYK’da İran gündemi: Rejim değişmesi iç savaş getirir
AK Parti MKYK’da İran gündemi: Rejim değişmesi iç savaş getirir
Malatya korkutan deprem! Büyüklüğü...
Malatya korkutan deprem! Büyüklüğü...
Adana'da 13 katlı binada yangın! Hamile kadın mahsur kaldı
Adana'da 13 katlı binada yangın! Hamile kadın mahsur kaldı
İran'ın misilleme saldırısı! İsrail'de füze binaya isabet etti yaralılar var
İran'ın misilleme saldırısı! İsrail'de füze binaya isabet etti yaralılar var
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Ürgüp'te silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Ürgüp'te silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
FIFA yeni ofsayt kuralını onayladı! İlk kez o ligde uygulanacak
FIFA yeni ofsayt kuralını onayladı! İlk kez o ligde uygulanacak