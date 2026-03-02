BIST 13.346
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü. Görüşmede, İran’a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran’a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti.

Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.

