İran'ın misilleme saldırısı! İsrail'de füze binaya isabet etti yaralılar var

İran'ın, İsrail-ABD saldırılarına karşı misilleme olarak fırlattığı füzelerden birinin, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın füze saldırısında, orta derecede yaralanan bir kişi ile cam parçaları nedeniyle yaralanan 12 kişinin Soroka Hastanesine nakledildiğini aktardı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, füzenin düştüğü bölgeden 51 kişinin tahliye edilerek hastaneye başvurduğunu, bunların çoğunun panik atak geçiren kişiler olarak hafif derecede yaralanmış şeklinde sınıflandırıldığını kaydetti.