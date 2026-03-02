Trump’tan İran mesajı: Büyük dalga yakında

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin yaptığı açıklamada henüz sert bir darbe indirmediklerini ve “büyük dalganın” yakında geleceğini söyledi.

Trump, CNN televizyonuna telefonla verdiği röportajda, hafta sonu Orta Doğu'da İsrail ile İran'a karşı başlattıkları askeri saldırıların son durumuna değindi.

ABD ordusunun İran'ı "yerle bir ettiğini" savunan Trump, "Bence çok iyi gidiyor. Çok güçlü. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz ve onu kullanıyoruz." dedi.

İran'a yönelik saldırıların ne kadar sürebileceği konusunda "Çok uzun sürmesini istemiyorum." yanıtını veren Trump, İran'a saldırılarda "büyük dalganın" henüz gelmediğini belirtti.

ABD'nin İran halkının "rejimden ülkelerinin kontrolünü geri almasına yardımcı olmak için" askeri saldırının ötesinde ne yaptığına yönelik soruya Trump, şu yanıtı verdi:

"Evet. Gerçekten de yapıyoruz. Ama şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil. (İran'a) Onlara sert bir darbe vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor."

Arap ülkelerinin tavrı

İran'ın bölgedeki Arap ülkelerine yönelik saldırılarına "şaşırdıklarını" kaydeden Trump, bu ülkelerin "savaşa dahil olma" konusunda karar değiştirdiklerini iddia ederek şunları söyledi:

"Onlara 'Bunu hallederiz.' dedik ve şimdi savaşmak istiyorlar ve agresif bir şekilde savaşıyorlar. Çok az dahil olacaklardı ve şimdi dahil olmakta ısrar ediyorlar. (Arap ülkelerinin liderleri) Bu insanları tanıyorum. Sert ve zekiler."

Savaş esnasında İranlıların, "bir otele, bir apartmana ateş açtıklarını" belirten Trump, "Bu onları kızdırdı. Bizi seviyorlar, ama izliyorlardı. Dahil olmaları için hiçbir sebep yoktu." diyerek, İran'ın onlara yönelik saldırılarını "en büyük sürpriz" olarak niteledi.

İran'ın nükleer tehdidinin bir süredir bölgede önemli bir sorun olduğunu kaydeden Trump, "Şunu anlamalısınız, yıllarca o karanlık bulutun altında yaşadılar. Bu yüzden asla huzur bulamadılar." dedi.

"İran liderlik açısından çok şey kaybetti"

Trump, muhtemel rejim değişikliği halinde İran'ı "gelecekte kimin yöneteceği" sorusuna "Liderliğin kim olduğunu bilmiyoruz. Kimi seçeceklerini bilmiyoruz. Belki şanslı olurlar ve ne yaptığını bilen birini seçerler." ifadesini kullandı.

Ülkeye yönelik ilk saldırılar sırasında "İran'ın liderlik açısından çok şey kaybettiğini" ileri süren Trump, "49 kişi. İnanılmaz bir saldırıydı. Tek bir yerde toplanarak biraz kibirlendiler. Tespit edilemez olduklarını düşündüler. Tespit edilemez değillerdi. Buna çok şaşırdık." diye konuştu.

Trump, liderlerinin "öldürülmesinin" ülkede ortaya çıkardığı yeni duruma değinerek "Şu anda ülkeyi kimin yönettiğini bilmiyoruz. Onlar da kimin yönettiğini bilmiyorlar. Bu biraz işsizlik kuyruğuna benziyor." dedi.

"Bu insanlarla anlaşma yapamadık"

Müzakerelerde, ekibinin İranlılarla müzakere etmeye çalıştığını kaydeden Trump, "Bu insanlarla anlaşma yapamadık." ifadesini kullandı.

Karşılıklı görüşmelerde "Her yeni teklifin, önceki tekliften geri adım atılmasıyla karşılandığını" savunan Trump, İran tarafının uranyum zenginleştirmeyi bırakmayı kabul etmediğini söyledi.

Trump, "İstediğimiz şeyi vermeye istekli değillerdi. Bunu yapmaları gerekirdi. Tüm o zenginleştirilmiş maddeye sahiplerdi. Orada yeniden yapmayı düşündüler ancak o kadar kötü durumdaydı ki, dağ neredeyse çökmüştü. İran'la başa çıkmanın yolu bu." dedi.

Süleymani saldırısı

Askeri saldırıların "İran tehdidini ortadan kaldırmaya" yönelik uzun vadeli bir kampanyanın parçası olduğunu kaydeden Trump, ülkesinin Ocak 2020'de hava saldırısıyla öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi anımsattı.

Trump, "Son seferde Süleymani'yi ortadan kaldırdık. İnanılmaz derecede şiddet yanlısı, acımasız bir generaldi. Eğer bu olmasaydı, bugün İsrail olmayabilirdi. İsrail var olmayabilirdi." dedi.

Trump "gerekirse" ABD askeri birliklerini İran'a gönderme olasılığını dışlamıyor

ABD Başkanı Donald Trump, "gerekli olması halinde" ABD kara birliklerini İran'a gönderme olasılığını dışlamadıklarını bildirdi.

New York Post'a açıklama yapan Trump, hafta sonu Orta Doğu'da İsrail ile İran'a karşı başlattıkları askeri saldırıların son durumuna değindi.

Trump, askeri saldırılarda "Tahran yönetiminin üst düzey yetkililerinden onlarcasını ortadan kaldırarak planlanandan çok daha ileride" olduklarını ileri sürdü.

İran'a saldırılarda muhtemel "kara birliklerinin" kullanılması ihtimaline "Çekincem yok." yanıtını veren Trump, "Her başkanın 'Kara birlikleri olmayacak 2 Mar 2026 Pts 19:58' dediği gibi, ben bunu söylemiyorum. '(Saldırılarda) Muhtemelen ihtiyaç duymazlar' ya da 'gerekliyse' diyorum." ifadesini kullandı.

Süre kısalabilir

Daha önce, saldırıların "yaklaşık 4 hafta" süreceğini tahmin ettiği sorulan Trump, ilk aşamada "4 hafta tahmin edildiğini ancak bir günde başardıklarını" belirtti.

Bu sürenin kısaltılabileceğini belirten Trump, "Oldukça hızlı ilerleyecek. Liderlik açısından tam zamanında, hatta çok ilerisindeyiz." diye konuştu.

İran'ın karşı saldırılarına değinen Trump, "(İran'ın) intikamı terörizm yoluyla almasından" endişe duymadıklarının altını çizerek "Ne olursa olsun. Her şey gibi, onu da ortadan kaldıracağız." dedi.

Cenevre sonrası karar

Trump, saldırı kararını, geçen hafta Cenevre'deki "son görüşmelerden sonra" aldıklarını ve bu kararda "İran'ın gizlice nükleer projeler üzerinde çalıştığı istihbaratının" etkili olduğunu dile getirdi.

Ciddi müzakereler yaptıklarını ancak İran tarafının geri çekildiğini söyleyen Trump şunları kaydetti:

"Nükleer silah yapmak istiyorlardı, bu yüzden onları tamamen yok ettik ancak tamamen farklı bir yerde olduklarını gördük. Çünkü yok ettiğimiz yerler kalıcıydı. Onları kullanmaya çalıştılar ancak daha önce doğru söylediğim gibi, tamamen yok edildiler, değil mi? Sonra onları tamamen farklı bir bölgede, tamamen farklı bir yerde, zenginleştirme yoluyla nükleer silah yapmak için çalışırken bulduk. Yani artık zamanı gelmişti. Dedim ki, 'Hadi gidelim.'"

"Anketler umurumda değil"

ABD'de "İran'a saldırılara" yönelik Amerikalıların çoğunun onu desteklediğine inandığını belirten Trump, "çılgın insanların nükleer silah edinmesine izin vermenin" bölgesel bir çatışmadan daha kötü olacağını savundu.

Trump, "Anketlerin çok iyi olduğunu düşünüyorum ancak anketler umurumda değil. Doğru şeyi yapmalıyım. Bu çok uzun zaman önce yapılmalıydı." dedi.

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılarının "4-5 haftadan daha uzun" sürebileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların ne kadar süreceği konusunda değerlendirme yaparak, "Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik, ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve bazı Amerikan askerlerine Onur Madalyası verdiği törende İran'la ilgili güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik saldırılarını gerekçelendirmeye çalışan ve Tahran'ın "yeniden nükleer silah tesisleri inşa etmeye çalıştığını" savunan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek için bu saldırıları başlattıklarını ileri sürdü.

Trump, saldırıların ne kadar süreceği konusunda değerlendirme yaparak, "Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik, ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız." dedi.

İran'daki liderleri nasıl hedef aldıklarını da anlatan ABD Başkanı, "(İran’ın) Askeri liderlerini ortadan kaldırmak için de dört hafta öngörmüştük. Bu yaklaşık bir saat içinde gerçekleştirildi. Yani planın çok ilerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"İran'a saldırmak için en iyi ve son şansımızdı"

Trump, İran'ı "terör sponsoru bir devlet" olarak nitelendirerek, bu saldırıları "en iyi ve son şansları" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Trump, İsrail ile birlikte gerçekleştirdikleri saldırıların amaçlarını ise, "İlk olarak, İran'ın füze kapasitesini yok ediyoruz. İkincisi, donanmalarını yok ediyoruz, şimdiden 10 gemilerini vurduk. Üçüncüsü, dünyanın bir numaralı terör destekçisinin asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlıyoruz." sözleriyle dile getirdi.

İran'ın konvansiyonel balistik füze programının çok hızlı ilerlediğini anlatan Trump, "Bu durum, Amerika ve yurt dışında konuşlanmış kuvvetlerimiz için çok açık ve büyük bir tehdit oluşturuyordu. Rejim, Avrupa'ya ve üslerimize ulaşabilecek füzelere zaten sahipti ve yakında Amerikan topraklarına ulaşabilecek füzelere de sahip olacaktı." şeklinde saldırılarını savundu.

ABD Başkanı, İran'ın füze programının amacının ise "nükleer silah geliştirme çalışmalarını korumak" olduğunu öne sürerek, buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.