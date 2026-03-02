BIST 13.346
DOLAR 43,95
EURO 51,51
ALTIN 7.532,83
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Abone ol

Görüşmede, NATO’nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgemizdeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü, Türkiye’nin zirveye layıkıyla ev sahipliği yapacağını ifade etti. Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Rutte de NATO olarak 360 derece bakış açısıyla müttefiklerin güvenliğinin teminine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
BOTAŞ: Doğal gaz arz güvenliğinin kesintiye uğramaması için tedbirler alındı
BOTAŞ: Doğal gaz arz güvenliğinin kesintiye uğramaması için tedbirler alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Trump’tan İran mesajı: Büyük dalga yakında
Trump’tan İran mesajı: Büyük dalga yakında
AK Parti MKYK’da İran gündemi: Rejim değişmesi iç savaş getirir
AK Parti MKYK’da İran gündemi: Rejim değişmesi iç savaş getirir
Malatya korkutan deprem! Büyüklüğü...
Malatya korkutan deprem! Büyüklüğü...
Adana'da 13 katlı binada yangın! Hamile kadın mahsur kaldı
Adana'da 13 katlı binada yangın! Hamile kadın mahsur kaldı
İran'ın misilleme saldırısı! İsrail'de füze binaya isabet etti yaralılar var
İran'ın misilleme saldırısı! İsrail'de füze binaya isabet etti yaralılar var
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Ürgüp'te silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Ürgüp'te silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
FIFA yeni ofsayt kuralını onayladı! İlk kez o ligde uygulanacak
FIFA yeni ofsayt kuralını onayladı! İlk kez o ligde uygulanacak
İran savaşından son dakika haberleri! Pentagon şok etti Hamaney'in eşi...
İran savaşından son dakika haberleri! Pentagon şok etti Hamaney'in eşi...
Altın ilk işlem gününde günü böyle kapattı!
Altın ilk işlem gününde günü böyle kapattı!