BIST 13.346
DOLAR 43,95
EURO 51,51
ALTIN 7.532,83
HABER /  GÜNCEL

10 yıldır aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan yakalandı

FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, Ankara’da saklandığı örgüt evinde yakalandı.

Abone ol

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan örgütün hücre evinde yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya korkutan duyuruyu yaptı! Son dakika 3. Dünya Savaşı açıklaması!
Rusya korkutan duyuruyu yaptı! Son dakika 3. Dünya Savaşı açıklaması!
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testi pozitif
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testi pozitif
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
BOTAŞ: Doğal gaz arz güvenliğinin kesintiye uğramaması için tedbirler alındı
BOTAŞ: Doğal gaz arz güvenliğinin kesintiye uğramaması için tedbirler alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Trump’tan İran mesajı: Büyük dalga yakında
Trump’tan İran mesajı: Büyük dalga yakında
AK Parti MKYK’da İran gündemi: Rejim değişmesi iç savaş getirir
AK Parti MKYK’da İran gündemi: Rejim değişmesi iç savaş getirir
Malatya korkutan deprem! Büyüklüğü...
Malatya korkutan deprem! Büyüklüğü...
Adana'da 13 katlı binada yangın! Hamile kadın mahsur kaldı
Adana'da 13 katlı binada yangın! Hamile kadın mahsur kaldı
İran'ın misilleme saldırısı! İsrail'de füze binaya isabet etti yaralılar var
İran'ın misilleme saldırısı! İsrail'de füze binaya isabet etti yaralılar var
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor