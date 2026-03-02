BIST 13.346
Rusya korkutan duyuruyu yaptı! Son dakika 3. Dünya Savaşı açıklaması!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ile İsrail’in İran'a yönelik başlattığı savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, "Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, 3. Dünya Savaşı şüphesiz başlayacaktır." dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İran’ın, ABD ile İsrail’in başlattığı saldırı nedeniyle nükleer silah geliştirmeyi hızlandıracağını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, (3. Dünya Savaşı) şüphesiz başlayacaktır.” dedi.

'İRAN NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRME ÇABALARINI İKİ KATINA ÇIKARACAK'

Medvedev, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin Rus haber ajansı TASS’a açıklamalarda bulundu.

ABD’nin İran’a saldırarak Amerikalıları tehlikeye attığını vurgulayan Medvedev, "İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağına artık hiç şüphe yok." ifadesini kullandı.

3. DÜNYA SAVAŞI HER AN BAŞLAYABİLİR

3. Dünya Savaşı’nın başlaması için artık ufak da olsa herhangi bir olayın tetikleyici unsur olabileceğini dile getiren Medvedev, “Trump, çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, şüphesiz başlayacaktır.” yorumunda bulundu.

'DOMUZLAR YEMLİKLERİNİ BIRAKMAK İSTEMİYORLAR'

Medvedev, Avrupa Birliği’nin İran konusunda "ABD’nin vasalı" gibi hareket ettiğini belirterek, "Bu, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini korumak için verdiği bir savaş. Domuzlar yemliklerini bırakmak istemiyorlar." dedi.

ABD’nin Rusya’dan korktuğu değerlendirmesinde bulunan Medvedev, nükleer bir çatışmanın tehlikesinin bilindiğini ve bunun da Rusya’nın garantisi olduğunu kaydetti.

