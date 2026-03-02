ABD & İsrail - İran savaşında üçüncü gün! İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları üçüncü gününde de devam ediyor. Operasyonlarda İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in eşi Mansure Hüceste hayatını kaybederken, Lübnan’da Hizbullah İsrail’e misilleme füzeleri ve İHA’lar fırlattı. İşte yaşananlar...

Abone ol

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran saldırısı üçüncü gününde devam ediyor.

İran'ın dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'a yönelik saldırıda öldürülmesinin ardından ülkede 40 günlük yas ilan edilirken, Hamaney'in eşi Mansure Hüceste de hayatını kaybetti. Lübnan'daki İran destekli grup olan Hizbullah da misilleme olarak İsrail'e füze ve insansız hava araçları fırlattı. Orta Doğu’da uzun süredir Tahran’ın başlıca müttefiklerinden biri olan Hizbullah, saldırıyı İsrail’in Hamaney’i öldürmesine ve Lübnan’a yönelik sürekli İsrail ihlallerine karşılık olarak başlattığını duyurdu.

İsrail de Hizbullah'a yönelik misilleme saldırısında bulundu. Kuveyt Savunma Bakanlığı, birkaç ABD askeri uçağının düştüğünü ancak tüm mürettebatın hayatta kaldığını açıkladı. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında en az 52 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran Kızılayı da şu ana kadarki saldırılarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik operasyon kapsamında bir Amerikan askerinin daha çatışmalarda yaşamını yitirmesiyle ölen ABD’li asker sayısının beşe yükseldiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırılarda "büyük dalganın henüz gerçekleşmediğini" iddia etti. Trump, saldırılar başladığından bu yana ilk kez canlı yayında konuştuğu Beyaz Saray etkinliğin de de saldırıların 4-5 hafta sürmesinin öngörüldüğünü ancak daha fazlası için kapasiteleri olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de bulunan ABD donanma filosunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD'ye ait Minhad Üssü ve Kuveyt'teki Amerikan üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu.

1989'dan bu yana İran'ı yöneten Hamaney'in ölümünü duyuran ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra pazar günü geç saatlerde yaptığı bir açıklamada "tüm hedeflere ulaşılana kadar" saldırıların süreceğini söyledi. Trump, “Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlarla donanmış bir İran rejimi her Amerikalı için vahim bir tehdit olurdu… Devrim Muhafızları’na ve İran askeri polisine bir kez daha silah bırakmaları ve tam dokunulmazlık almaları çağrısında bulunuyorum; aksi takdirde kesin ölümle karşılaşacaklar,” dedi. Saldırıların 4 haftadan uzun sürebileceğini söyleyen ABD Başkanı, bu süreçte Amerikan askerlerinden de kayıplar olabileceğinin altını çizdi.

Trump, daha önce The Atlantic’e verdiği röportajda, İran’ın yeni liderliğinin kendisiyle konuşmak istediğini ve bunu kabul ettiğini söylemişti. ABD Başkanı, “Konuşmak istiyorlar ve ben kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar,” dedi.

Yoğun ABD-İsrail saldırılarının küresel ekonomik bozulmaya yol açabileceği endişeleri üzerine petrol fiyatları yükseldi, borsalar üzerinde ise baskı var. Brent petrol, erken işlemlerde yüzde 13’e kadar artarak varil başına 82 dolara yani 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Küresel ticaretin en önemli damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, petrol arzına ilişkin kaygıları da artırdı.

İran devlet medyasına göre, güney İran’daki bir kız okuluna yönelik füze saldırısında ölü sayısı yaklaşık 150’ye yükseldi. İran yargısının resmi haber ajansı Mizan News Agency, cumartesi sabahı güneydeki Minab kentinde bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 148’e, yaralıların ise 95’e çıktığını bildirdi. Trump, Fox News’e verdiği demeçte, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında 48 liderin öldürüldüğünü söyledi.

Trump, daha önce The Atlantic’e verdiği röportajda, İran’ın yeni liderliğinin kendisiyle konuşmak istediğini ve bunu kabul ettiğini söylemişti; “Konuşmak istiyorlar ve ben kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar,” demişti.

İşte İran'a yönelik ABD-İsrail ortak saldırısının üçüncü gününden dakika dakika gelişmeler...

21.32 | İran Cumhurbaşkanı: Hasta ve çocukların hedef alınması insani ilkelerin açık bir ihlali; dünya bunu kınamalıdır

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İsrail’in okul ve hastanelere yönelik saldırılarını kınadı. Pezeşkiyan, paylaşmında “Hastanelere yönelik saldırılar doğrudan hayatı hedef alır. Okullara yönelik saldırılar ise bir ulusun geleceğini hedef alır. Hasta ve çocukların hedef alınması insani ilkelerin açık bir ihlalidir. Dünya bunu kınamalıdır. İran bu suçlar karşısında sessiz kalmayacak ya da boyun eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.

21.27 | İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü: Hamaney'i öldürenler evlerinde bile güvende olmayacak

İran devlet medyasının aktadığına göre, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürenlerin “evlerinde bile güvende olamaytacağını söyledi.

ABD-İsrail'in cumartesi sabahı İran'a yönelik düzenlediği saldırıdan Hamaney başta olmak üzere çok sayıda İranlı yetkili öldürüldü. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, saldırılardan kurtulmuştu. Kaani, geçen senelerde İsrail'in iki saldırısında kurtulmuştu.

Kaani, 2020'de ABD operasyonunda öldürülen eski Kudüs Gücü lideri Kasım Süleymani'nin yerine atanan İran Devrim Muhafızları'nın yabancı operasyonlardan sorumlu üst düzey komutanı olarak biliniyor.

21.24 | Lübnan: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Lübnan hükümeti, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52’ye yükseldiğini, 154 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hükümetin afet ve kriz yönetim birimine göre, Lübnan’ın güneyi ve doğusu ile Beyrut’un güney banliyölerine yönelik bombardımanlar 28 binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

21.14 | Abu Dhabi'de yakıt tankeri terminali vuruldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dhabi’de bir İHA’nın yakıt tank terminalini vurduğu bildirildi. Yangın çıktığı ancak operasyonların etkilenmediği aktarıldı.

Abu Dhabi Medya Ofisi tarafında yapılan açıklamada “Bugün Musaffah’taki bir yakıt tank terminalinin bir insansız hava aracı tarafından hedef alınması sonucu çıkan yangına müdahale edildi. Durum hızla kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi ve operasyonlarda bir aksama yaşanmadı” denildi.

21.07 | Reuters anketi: İran operasyonunu destekleyen Amerikalıların oranı dörtte bir

Reuters’ın Ipsos ile gerçekleştirdiği bir kamuoyu araştırması, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken Amerikalıların yalnızca dörtte birinin operasyonu onayladığını gösterdi.

Reuters/Ipsos anketi, ABD ve İsrail’in İran saldırılarına ABD’deki kamuoyu desteğinin düşük olduğunu gösterdi. Dört Amerikalıdan biri operasyonu onaylarken, her dört Cumhuriyetçiden biri de dahil olmak üzere, Amerikalıların yaklaşık yarısı ise Başkan Donald Trump’ın askeri güç kullanmaya fazla istekli olduğuna inanıyor.

20.46 | İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bahreyn, BAE ve Kuveyt'te ABD üsleri vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de bulunan ABD donanma filosunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD'ye ait Minhad Üssü ve Kuveyt'teki Amerikan üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirilen Sadık Vaat 4 Operasyonu’nun 11’inci dalgasına ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, Kuveyt, BAE, Bahreyn ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ordusunun sabit ve mobil hedeflerine 26 insansız hava aracı ve 5 balistik füze ateşlendiği belirtildi.

Saldırılar kapsamında Kuveyt'teki Arifjan ABD Üssü'nün 12 İHA'yla vurulduğu ifade edildi.

BAE'de yer alan Minhad Üssü'ndeki ABD askeri komuta ve kontrol merkezinin 6 İHA ve 5 balistik füze ile hedef alındığı belirtilirken Bahreyn'deki ABD donanmasının şu ana kadar vurulmayan tesislerinin de 6 İHA tarafından imha edildiği aktarıldı.

Diğer yandan uydu görüntüleme şirketi Planet Labs tarafından elde edilen ve New York Times tarafından analiz edilen uydu görüntülerinde, İran'ın saldırılarına uğrayan ABD donanmasının bölgedeki en büyük üssü Bahreyn'deki 5. Filo karargahında birçok binanın tamamen yıkıldığı görüldü.

20.39 | NATO Genel Sekreteri, ABD ve İsrail'in saldırılarını destekledi; "NATO'nun dahil olma planı yok" dedi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları hakkında açıklamasında “ABD’nin burada İsrail’le birlikte yaptığı şey gerçekten çok önemli; çünkü İran’ın nükleer kapasiteye ve balistik füze kapasitesine sahip olma yeteneğini ortadan kaldırıyor, zayıflatıyor” ifadelerini kullandı.

Rutte, Brüksel’de Almanya’nın ARD televizyonuna yaptığı açıklamada “NATO’nun bu sürece dahil olmasına ya da bir parçası olmasına ilişkin kesinlikle hiçbir plan yok. Yalnızca müttefiklerin bireysel olarak ABD’lilerin İsrail ile birlikte yaptıklarını mümkün kılmak için yapabileceklerini yapmaları söz konusu olur” dedi.

20.21 | İran hükümetinden vatandaşlara çağrı: Destek için sokağa çıkın

Al Jazeera'nın aktardığına göre, İran hükümeti, devlet televizyonundan bir çağrı ile vatandaşları ABD-İsrail saldırılarına karşı destek için Tahran'da toplanmaya çağırdı. Gösterinin ayrıca Cumartesi günü ABD ya da İsrail hava saldırılarında öldürülen Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’i anmak amacıyla düzenleneceği belirtildi.

20.05 | Trump'tan yeni İran açıklamaları: Saldırılar 4-5 haftadan uzun sürebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran saldırılarına ilişkin yaptığı son açıklamada saldırıların 4-5 haftadan da uzun sürebileceğini iddia etti. Trump, ABD'nin hedeflerinin İran'ın füze kapasitesini, donanmasını yok etmek ve hiçbir zaman nükleer silah elde edememesini sağlamak olduğunu söyledi.

19.38 | Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, X hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran ve bölgedeki güvenlik durumu hakkında konuştum. Her ikimiz de NATO'nun güvenliğe yönelik 360 derecelik yaklaşımının önemine ve her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı caydırmaya ve savunmaya her zaman hazır olduğumuza katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

19.36 | Beyrut'ta patlama sesleri

Al Jazeera, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gökyüzünden dumanlar yükseldiğini aktardı. Beyrut'un güneyinden patlama sesleri duyulduğu da aktarıldı.

İsrail ordusu X'ten yapılan açıklamada Beyrut'u hedef aldıklarını doğruladı.

19.34 | İran Devrim Muhafızları: Yeni saldırı dalgasını başlattık

İran medyası ülkeden yeni füzelerin fırlatılmaya başlandığının aktarırken Devrim Muhafızları da yeni saldırı dalgasını başlattıklarını açıkladı.

19.33 | İsrail ordusu: Okullar ve iş yerleri 7 Mart'a kadar kapalı

İsrail ordusu ülkede okulların ve iş yerlerinin 7 Mart’a kadar kapalı kalacağını söyledi. Ordu aynı zamanda bu süre boyunca kamusal alanda toplanmaların da yasak olduğunu bildirdi.

19.31 | Britanya Başbakanı: Kara harekâtı olmadan, hava bombardımanıyla İran'da liderliğin devrileceğine inanmıyoruz

Britanya Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendirdiği açıklamada, kara harekâtı olmadan, yalnızca hava bombardımanıyla İran’daki liderliğin devrilmeye çalışılmasının işe yaramayacağını düşündüğünü söyledi. Starmer, bunun Britanya’nın ABD ve İsrail’in saldırılarına katılmamasının bir sebebi olduğunun iddia etti.

Starmer, Britanyalı milletvekillerine yaptığı açıklamada “Bu hükümet gökten rejim değişikliğine inanmıyor” ifadelerini kullandı. Starmer aynı zamanda askeri eylemin hukuki bir temele ve “ulaşılabilir bir hedefe sahip, uygulanabilir ve iyi düşünülmüş bir plana” dayanması gerektiğini vurguladı. Starmer, “ABD ve İsrail’in saldırılarına katılmama kararında uyguladığım ilkeler bunlardı” dedi.

19.23 | İsrail'in Beyrut'un güneyine hava saldırısından bir kare.

19.15 | İran milletvekili: Saldırılardan 9 hastane etkilendi

İran meclisi sağlık komisyonu üyesi Fatemeh Mohammad Beigi, ABD ve İsrail saldırılarında vurulan beş hastanenin Tahran’da, diğer dört hastanenin ise ülkenin diğer şehirlerinde olduğunu söyledi. Beigi, İran’ın başkentindeki Gandhi Hastanesi’nin tamamen boşaltıldığını, hastaların diğer sağlık kuruluşlarına nakledildiğini ekledi.

19.03 | Katar: İran'dan gelen iki savaş uçağı düşürüldü

Katar Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerinin İran’dan gelen iki savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada deniz ve hava savunma sistemlerinin ayrıca yedi balistik füzeyi düşürdüğünü ve beş İran insansız hava aracını engellediğini bildirdi.

Açıklamada, “Tehdit tespit edilir edilmez operasyon planı doğrultusunda derhal müdahale edildi ve tüm füzeler hedeflerine ulaşmadan önce düşürüldü” denildi.

18.52 | Netanyahu: İran halkının zorbalık boyunduruğunu atabileceği gün yaklaşıyor; İsrail ve ABD orada olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın gönderdiği bir füzenin 9 kişiyi öldürdüğü Beyt Şemeş kentinde yapıtğı konuşmada “Cesur İran halkının zorbalık boyunduruğunu atabileceği gün yaklaşıyor. Ve o gün geldiğinde, İsrail ve ABD orada olacak” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, “Kendimizi savunmak için harekete geçiyoruz ancak bunu yaparken pek çok kişiyi de koruyoruz. Tahran’daki zorba yönetim sivilleri hedef alıyor. Biz ise sivilleri korumak için Tahran’daki zorba yöneticileri hedef alıyoruz” ifadelerini kullandı.

18.48 | ABD ve İsrail'in hava saldırılarının ardından Tahran'dan kareler

18.27 | Trump: Büyük dalga henüz gerçekleşmedi

ABD Başkanı Donald Trump, CNN’e yaptığı açıklamalarda ABD ordusunun İran’ı “fena halde vurduğunu”, “büyük dalganın” henüz gelmediğini söyledi. Trump, CNN’den Jake Tapper’a yaptığı açıklamada, “Onları fena halde vuruyoruz. Bence çok iyi gidiyor. Çok güçlü. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz ve onu kullanıyoruz” dedi.

Trump, "Büyük dalga henüz gerçekleşmedi. Büyük olan yakında geliyor" ifadelerini kullandı.

PENTAGON: SAVAŞ UZAYACAK

Amerikan Savaş Bakanı Hegseth ile beraber ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine İran Savaşı'yla ilgili basın açıklamasında bulundu. Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth ABD Başkanı Trump'ın savaş 4 hafta sürecek açıklamasını boşa çıkardı ve şunları söyledi:

"4 hafta sürecek ifadesi gerçekçi değil, operasyonlar gerektiği kadar sürecek. Trump operasyonun süresini belirleme yetkisine sahiptir."

DAHA FAZLA KAYIP VEREBİLİRİZ

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise, Amerikan kuvvetlerinin bölgeye konuşlandırılmasına devam edildiğini söyledi. ABD Genelkurmay başkanı şunları söyledi:

-"Bu tek gecelik bir operasyon değil. Daha fazla kayıp vermeyi bekliyoruz. Bu büyük bir muhabere operasyonu."

100'den fazla Amerikan hava aracının operasyonda yer aldığını söyleyen ABD Genelkurmay Başkanı, siber saldırılarla bölgede iletişimin engellendiğini açıkladı.

HAMANEY'İN EŞİ ÖLDÜ

ABD ve İsrail'in başlatığı İran operasyonunda hava saldırısıyla öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney'in eşi Mansure Hüceste, hava saldırısında aldığı yaralardan dolayı eşinin ölümünden 2 gün sonra öldü.

Mansure Hüceste 1947 yılında İran'ın Meşhed şehrinde doğdu ve Hamaney ile 1965 yılında evlendi. Hamaney ve eşinin toplam 4 oğlu ve 2 kızı vardı.

YUNANİSTAN 2 SAVAŞ GEMİSİ VE UÇAK YOLLUYOR

Yunanistan, Güney Kıbrıs'a iki adet F-16 savaş uçağı ve iki savaş gemisi gönderiyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, hükümet toplantısının ardından uçakların ve gemilerin Kıbrıs'a taşınmasına karar verildiğini söyledi. Fırkateynlerden birinin insansız hava aracı karşıtı sisteme sahip olduğu bildirildi. İran son İHA saldırılarından birini Güney Kıbrıs'taki İngiliz askeri üssüne yapmıştı.

ABD ÖLEN ASKER SAYISINI AÇIKLADI

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasına göre, İran ile çatışmanın başlamasından bu yana dört ABD askeri hayatını kaybetti. X'te şu ifadeler yer aldı:

"2 Mart, itibarıyla dört ABD askeri çatışmada hayatını kaybetti. İran'ın ilk saldırıları sırasında ağır yaralanan dördüncü asker ise daha sonra aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi."

NETANYAHU'NUN OFİSİ HEDEF ALINDI

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı. Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı." ifadeleri kullanıldı. İsrailli yetkililer ise henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

İRAN NÜKLEER TESİSİ VURULDU

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki büyükelçisi Reza Najafi, ABD ve İsrail'in hava saldırılarının İran'ın Natanz nükleer tesisinin vurulduğunu söyledi. Büyükelçi saldırının verdiği zarar konusunda bir şey söylemedi.

KATAR'DAN MİSİLLEME SİNYALİ

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, CNN'e verdiği röportajda İran'ın Katar'daki sivil altyapıyı hedef alan saldırılar düzenlediğini söyledi. Ensari hedefler arasında ülkenin uluslararası havalimanının da bulunduğunu belirtti. Katar'ın bu saldırıları engellediğini ifade eden Ensari, söz konusu eylemlerin "cevapsız kalmayacağını" vurguladı.