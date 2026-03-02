BIST 13.346
DOLAR 43,95
EURO 51,51
ALTIN 7.532,83
HABER /  DÜNYA

Petrolde alarm verildi! Fiyatlar dünyayı derinden etkileyecek

Petrolde alarm verildi! Fiyatlar dünyayı derinden etkileyecek

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından piyasalarda arz kesintisi senaryoları fiyatlanırken uzmanlar petrol fiyatlarının varil başına 85 ila 150 dolar aralığına yükselebileceğine işaret ediyor.

Abone ol

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden geçen boru hatlarının günlük yaklaşık 3,5 milyon varillik alternatif kapasite sunduğu ifade ediliyor.

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin ise 415 milyon varil seviyesinde bulunduğu belirtilirken, Hürmüz Boğazı'nda uzun süreli bir kesintinin özellikle Asya rafineri marjları ve navlun fiyatları üzerinde sert dalgalanmalara yol açabileceğini değerlendiriyor.

Petrol rezervlerinin olası bir arz kesintisini karşılamada yetersiz kalabileceğini kaydeden uzmanlar, fiyatların varil başına 85 ila 150 dolar aralığına yükselebileceğini öngörüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA BAĞIMLI ÜLKELER

Öte yandan, günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün taşındığı stratejik deniz geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na ülkelerin bağımlılık oranları dikkati çekiyor.

Buna göre, Japonya'nın petrol ithalatının yaklaşık yüzde 72'si Hürmüz Boğazı üzerinden taşınırken Güney Kore'de bu oran yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.

Asya'nın büyük ekonomilerinden Çin ve Hindistan için Hürmüz Boğazı rotasına bağımlılık yaklaşık yüzde 50 olarak öne çıkıyor.

Avrupa genelinde ortalama bağımlılık yüzde 18 seviyesinde ölçülürken ABD'nin Hürmüz geçişine bağımlılığı yaklaşık yüzde 2 düzeyinde hesaplanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 uçağı, 7 balistik füze ve 5 İHA'yı düşürdük
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 uçağı, 7 balistik füze ve 5 İHA'yı düşürdük
Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu: Nerede yanlış yapıyoruz?
Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu: Nerede yanlış yapıyoruz?
ABD & İsrail - İran savaşında üçüncü gün! İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...
ABD & İsrail - İran savaşında üçüncü gün! İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...
İsrail, 2 günde İran'daki 600 noktaya 2 bin 500 bombayla saldırdı
İsrail, 2 günde İran'daki 600 noktaya 2 bin 500 bombayla saldırdı
Devrim Muhafızları: ABD’nin istihbarat merkezleri ile askeri lojistik depolarını hedef aldık
Devrim Muhafızları: ABD’nin istihbarat merkezleri ile askeri lojistik depolarını hedef aldık
İngiltere’den bomba iddiaya yanıt: ABD bombardıman uçakları...
İngiltere’den bomba iddiaya yanıt: ABD bombardıman uçakları...
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili yakalandı
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili yakalandı
10 yıldır aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan yakalandı
10 yıldır aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan yakalandı
Rusya korkutan duyuruyu yaptı! Son dakika 3. Dünya Savaşı açıklaması!
Rusya korkutan duyuruyu yaptı! Son dakika 3. Dünya Savaşı açıklaması!
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testi pozitif
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testi pozitif
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum