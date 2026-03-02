BIST 13.346
İsrail, 2 günde İran'daki 600 noktaya 2 bin 500 bombayla saldırdı

İsrail, İran'a yönelik ABD ile ortak saldırıda, Tahran yönetimine ait 600'den fazla altyapı tesisini hedef alırken 2 bin 500 mühimmat kullandığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasıyla 110 bin yedek askerin seferber edildiği belirtildi.

Savaşın ilk iki gününde İran'da 600'den fazla altyapı tesisinin hedef alındığı öne sürülen açıklamada, İsrail ordusunun 2 bin 500 mühimmat kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, hedef alınan 600 altyapı tesisinin arasında İran'ın askeri liderlerinin bulunduğu 20'den fazla hedefin olduğu, 150'den fazla karadan karaya balistik füze ve 200'den fazla hava savunma sistemi bulunduğu ileri sürüldü.

Saldırılar için 110 binden fazla yedek askerin seferber edildiği aktarılan açıklamada, Lübnan'da da 30'dan fazla hedefe saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ve ABD'nin son 48 saatte attığı mühimmat miktarının, Haziran 2025'teki İran savaşında atılan mühimmat miktarından fazla olduğu, bir askeri kaynağın ABD'nin de 1500 mühimmat kullandığını söylediği iddia edildi.

