Devrim Muhafızları: ABD'nin istihbarat merkezleri ile askeri lojistik depolarını hedef aldık

Devrim Muhafızları: ABD’nin istihbarat merkezleri ile askeri lojistik depolarını hedef aldık

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’ye ait istihbarat merkezleri ve askeri lojistik depolarını hedef aldığını açıkladı.

İran basınına yansıyan bilgilere göre Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 11’inci dalgasına ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, Devrim Muhafızları Deniz ve Hava-Uzay Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Basra Körfezi’nde ABD’ye ait istihbarat merkezleri ve askeri lojistik depoları ile İsrail’in Birüssebi (Berşeva) kentindeki iletişim sanayi kompleksinin füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.

İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana İsrail ve ABD’ye ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlendiği aktarılan bildiride misilleme saldırılarının artarak devam edeceği uyarısında bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

