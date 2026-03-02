BIST 13.346
Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu: Nerede yanlış yapıyoruz?

Ramazan aylarının ekran klasiği haline gelen programıyla izleyici karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu kez alışılmışın dışında bir soruyla gündeme geldi. Bir izleyici Nihat Hoca'ya 11 yıldır dua ettikleri halde neden şampiyon olamadıklarını sordu.

Her Ramazan ayında olduğu gibi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yine sevilen anlatım tarzıyla izleyenlerini manevi aleme götürmeyi sürdürüyor.

ATV'de yayımlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında bu sefer ise alışılmışın dışında bir soru izleyenleri gülümsetti.

"HOCAM NEREDE YANLIŞ YAPIYORUZ?"

Programın soru-cevap bölümünde söz alan bir izleyici, hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri tebessüm ettiren şu soruyu yöneltti:

“Hocam, Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor. Taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?
Nihat Hoca ise soru karşısında gülümseyerek "Yani duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar" cevabını verdi.

Yaşanan diyalog stüdyodakiler tarafından da tebessümle karşılandı.

Soru karşısında stüdyoda gülüşmeler yükselirken, o anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Özellikle sosyal mecralarda sıkça paylaşılan video, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Rakip takım taraftarları da esprili göndermelerle tartışmaya katıldı.

