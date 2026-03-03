BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,49
ALTIN 7.598,94
HABER /  DÜNYA

İran Dışişleri Bakanı: ABD üsleri meşru hedefimizdir

İran Dışişleri Bakanı: ABD üsleri meşru hedefimizdir

Bölge ülkeleriyle savaş halinde olmadıklarını ve bu ülkelerin İran topraklarına saldırılar konusunda ABD'ye baskı yapması gerektiğini belirten İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgedeki Amerikan üsleri ve askerlerinin kendileri için meşru hedef olduğunu söyledi.

Abone ol

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin Arakçi, "Başsağlığı dileklerimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Belki de bu trajedi için kendimize başsağlığı dilemeliyiz çünkü büyük ve bilge bir lideri kaybettik ancak onun için bu, mutluluğun zirvesiydi. Bir ömür boyu süren mücadele ve çaba, şehitlikle sonuçlandı. Bu eylemin planlayıcılarının kendilerini bekleyen sonuçları henüz tam olarak anlamadıkları anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail ile savaşın boyutlarına dair değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Bölgedeki ülkeleri, ABD savaşa girerse, bu çatışmanın yalnızca İran ve ABD arasında kalmayacağına dair defalarca uyardık. Bunu savaşı bölgeselleştirmek istediğimiz için değil, ABD'nin askeri üsleri ve tesislerinin bölgeye yayılmış olması nedeniyle yapıyoruz" dedi.

"SAVAŞIMIZ BÖLGE ÜLKELERİYLE DEĞİL"

Arakçi, ABD'nin savaş uçakları, gemileri ve füzeleriyle İran topraklarını hedef aldığını belirterek, "ABD ana karasına erişimimiz yok ancak bölgedeki askeri üslerine erişimimiz var ve bizim görüşümüze göre, bu üsler meşru hedefler çünkü hem İran'a saldırmak için kullanılan araçlar hem de bizi işgal eden ülkeye aitler. Bazı üslerin İran'a karşı kullanılmadığı iddia edilse bile, bu üslerin her gün şehirlerimizi, hastanelerimizi ve okullarımızı hedef alan bir ülkeye ait olması, bunların niteliğini değiştirmez. Bir okulda 160'tan fazla masum kız öğrenci hedef alındığında, İran'ın bu saldırı amaçlı askeri altyapıya tepki vermemesi beklenemez" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İncirlik Üssü görüntülerini yayınlanmasıyla ilgili 5 kişiye adli kontrol
İncirlik Üssü görüntülerini yayınlanmasıyla ilgili 5 kişiye adli kontrol
Kanser taramalarında geçen ay günlük rekor kırıldı
Kanser taramalarında geçen ay günlük rekor kırıldı
Sırbistan'ı deviren 12 Dev Adam ikinci turu garantiledi
Sırbistan'ı deviren 12 Dev Adam ikinci turu garantiledi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yardımcısı tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yardımcısı tutuklandı
Petrolde alarm verildi! Fiyatlar dünyayı derinden etkileyecek
Petrolde alarm verildi! Fiyatlar dünyayı derinden etkileyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 uçağı, 7 balistik füze ve 5 İHA'yı düşürdük
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 uçağı, 7 balistik füze ve 5 İHA'yı düşürdük
Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu: Nerede yanlış yapıyoruz?
Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu: Nerede yanlış yapıyoruz?
ABD & İsrail - İran savaşında üçüncü gün! İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...
ABD & İsrail - İran savaşında üçüncü gün! İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...
İsrail, 2 günde İran'daki 600 noktaya 2 bin 500 bombayla saldırdı
İsrail, 2 günde İran'daki 600 noktaya 2 bin 500 bombayla saldırdı
Devrim Muhafızları: ABD’nin istihbarat merkezleri ile askeri lojistik depolarını hedef aldık
Devrim Muhafızları: ABD’nin istihbarat merkezleri ile askeri lojistik depolarını hedef aldık
İngiltere’den bomba iddiaya yanıt: ABD bombardıman uçakları...
İngiltere’den bomba iddiaya yanıt: ABD bombardıman uçakları...