ABD askerlerinin sayısı arttı! Merkez Kuvvetler Komutanlığı rakamı açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısının 6’ya yükseldiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda ölen Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı." ifadelerine yer verildi.

