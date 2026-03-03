BIST 13.346
YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2025 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2025 yılı nüfus bilgilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

Bursa'dan çıkan 21 milletvekili ve İzmir'den çıkan 28 milletvekili için 2 seçim çevresi, Ankara'dan çıkan 37 milletvekili ve İstanbul'dan çıkan 96 milletvekili için ise 3 seçim çevresi oluşturuldu.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi - Resim: 0

YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi - Resim: 1

YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi - Resim: 2

YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi - Resim: 3

