İran: Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz, ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik misilleme saldırılarında ABD'ye ait tesisleri hedef aldıklarını belirterek, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır." dedi.

İravani, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a diplomatik süreç devam ederken ikinci kez saldırıda bulunduğunu vurguladı.

İran'dan savaştan önce ABD'ye "yakın bir tehdit" olmadığını söyleyen İravani, ülkesinin nükleer programının "barışçıl" olduğunu ifade etti.

Ülkesine saldırıların BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden İravani, "İran, savaş ya da gerginlik istemiyor ancak egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir." diye konuştu.

İran'ın bölgedeki ABD üslerine saldırılarının sorulması üzerine İravani, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır." yanıtını verdi.

İravani, ABD ve İsrail'in İran'da hastaneleri, Kızılay tesislerini, sivil yerleşimleri ve okulları bombaladığını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab'daki bir ilkokula saldırıda da 160'tan fazla kız çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

