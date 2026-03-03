BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,33
ALTIN 7.517,91
Ergin Ataman Sırbistan zaferi sonrası konuştu: Türk basketbolunu zirveye çıkardık

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 4. maçında Sırbistan'ı 94-86 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'nın en iyilerinden biri olduklarını bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

Ataman, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Karşılaşmada çok akıllı oynadıklarını vurgulayan Ergin Ataman, "Türk Milli Takımı, artık Avrupa'nın zirvesinde. Eleme maçlarında Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Sırbistan, çok önemli bir ekol. Bu maça da daha takviyeli bir kadroyla geldiler ama oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Şehmus savunmada büyük bir efor sarf etti. Ömer Faruk pota altında, Tarık ve Cedi.... Çok önemli bir galibiyet. 4'te 4 yaptık. Bu, Dünya Kupası elemelerinde bundan sonraki pencerelerde bize çok büyük bir avantaj getirecek." ifadelerini kullandı.

Tüm oyuncuların büyük bir özveri göstererek milli takıma geldiğini aktaran Ataman, "Bu kadro Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil ediyor. Yorgunuz ama bu gurur, bu çocukların. Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık. İnşallah daha da ileriye doğru götüreceğiz. Çok güzel bir taraftar topluluğu vardı. Bu galibiyeti taraftarlara armağan ettikleri için çocuklara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

