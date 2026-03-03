Dubai'de ABD üssü vuruldu İran'ın çarpıcı iddiası: En az 40 ABD askeri öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

İran ile İsrail ve ABD arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İnsansız hava araçları, savaş uçakları ve füzelerle taraflar, birbirlerine en ağır kaybı verme hedefinde.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

En az 40 Amerikan askeri öldürüldü

Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.