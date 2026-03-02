Savaş gerilimi Türk ünlüleri vurdu! Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve Ivana Sert Dubai'de mahsur kaldı
ABD, İsrail ve İran hattında üçüncü gününe ulaşan çatışmalar, hava trafiğini felç etti. Bölgedeki uçuş kısıtlamaları nedeniyle ünlü oyuncular Şevket Çoruh ve İlker Ayrık ile sunucu İvana Sert, Birleşik Arap Emirlikleri'nin merkezi Dubai'de mahsur kaldı. Seferlerin iptal edilmesiyle ünlü isimlerin Türkiye’ye dönüşü belirsizliğe girdi.
İran'ın, ABD ve İsrail’in ortak operasyonuna misilleme olarak Körfez ülkelerini hedef alması bölgede uçuşları tamamen durdurdu. Bu hava sahası krizi, tatil ve iş için Dubai’de bulunan ünlü isimleri de vurdu. Oyuncular Şevket Çoruh ve İlker Ayrık ile sunucu İvana Sert, seferlerin iptal edilmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kaldı.
IVANA SERT KORKU DOLU ANLARI ANLATTI
İran'ın attığı füzelerden biri, birçok Türk ismin de bulunduğu Fairmont The Palm yakınlarına isabet etti.Bir süredir oğlu Ateş ile Dubai'de olan Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anları Instagram'dan anlattı.
Uçuşu iptal olan Sert "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu. Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Ama en yakın uçuş 4 Mart'ta görünüyor" dedi.
"HALA BURADAYIZ"
Sert, daha sonra sosyal medya hesabından yayınladığı video ile şu ifadeleri kullandı:
"Biz iyiyiz, hala buradayız Ateş ile. Tabi ki korktuk, roket sesleri duymak, bomba sesleri duymak iyi bir şey değil. Şu an her şey yolunda gibi duruyor. Sakinleşiyor gibi görünüyor ortam. Çok sokaklara çıkmayın, buradakilere tavsiyem. Yarından sonra bence her şey normale dönecek."