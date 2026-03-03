BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,35
ALTIN 7.519,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 5 zanlı yakalandı...

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 5 zanlı yakalandı...

İstanbul'da, organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 4 farklı olayı gerçekleştiren zanlıların adreslerini ve kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ın boynundaki ve elindeki kızarıklık olay oldu! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi
Trump'ın boynundaki ve elindeki kızarıklık olay oldu! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi
Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…
Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…
Netanyahu'dan İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin tarih: "Sonsuz bir savaşta değiliz"
Netanyahu'dan İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin tarih: "Sonsuz bir savaşta değiliz"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Dubai'de ABD üssü vuruldu İran'ın çarpıcı iddiası: En az 40 ABD askeri öldürüldü
Dubai'de ABD üssü vuruldu İran'ın çarpıcı iddiası: En az 40 ABD askeri öldürüldü
İran: Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz, ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz
İran: Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz, ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz
İran-ABD-İsrail savaşında ölen ABD askeri sayısı artıyor
İran-ABD-İsrail savaşında ölen ABD askeri sayısı artıyor
Ergin Ataman Sırbistan zaferi sonrası konuştu: Türk basketbolunu zirveye çıkardık
Ergin Ataman Sırbistan zaferi sonrası konuştu: Türk basketbolunu zirveye çıkardık
Arda Güler'li Real Madrid'e evinde şok yenilgi
Arda Güler'li Real Madrid'e evinde şok yenilgi
YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine İHA saldırısında yangın çıktı
Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine İHA saldırısında yangın çıktı
ABD askerlerinin sayısı arttı! Merkez Kuvvetler Komutanlığı rakamı açıkladı
ABD askerlerinin sayısı arttı! Merkez Kuvvetler Komutanlığı rakamı açıkladı