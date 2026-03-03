Trump'ın boynundaki ve elindeki kızarıklık olay oldu! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi

İran'a yönelik başlayan ABD-İran saldırılarını değerlendirmek üzere kameralar karşısında geçen ABD Başkanı Trump'ın boynundaki iz ve kızarıklık gündem oldu. Daha önce ellerindeki kızarıklık ve morluklarla uzun süre tartışmaların odağında olan Trump'ın bu durumuyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçti, boynundaki morluk izleriyle dünya gündemine oturdu. Daha önce de ellerindeki morluklarla gündeme gelen ve uzun süre tartışmaların odağında yer alan Trump'ın yeni görüntüleri özellikle sosyal medyada çok konuşuldu.

TRUMP'IN BOYNUNDAKİ MORLUK VE İZLER GÜNDEM OLDU!

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıyla başlayan ve bölgelere de sıçrayan savaşla ilgili gelişmeleri aktarmak üzere basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bilgilendirme toplantısında kameralara yansıyan görüntülerde Trump'ın boynunda iz ve morluklar olduğu görüldü. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi.

Beyaz Saray, "Kırımızı lekeler Trump'ın kullandığı cilt kreminden kaynaklanıyor" bilgisini aktardı.

DAHA ÖNCE DE ELİNDEKİ MORLUKLAR ÇOK KONUŞULMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de elindeki morluklarla tartışmaların odağında yer almıştı. Birçok soruyu beraberinde getiren elindeki morlukla ilgili açıklama, Trump'tan gelmişti. Bazı "batıl inançlara" sahip olduğuna işaret eden Trump, 25 yıldır düzenli olarak kullandığı ilacın adını paylaşmıştı.

Trump, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin aldığını, bunun da sağlık durumuyla ilgili sorgulamaların kaynağı olan elindeki görünür morluklara neden olduğunu vurguladı.