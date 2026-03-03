BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,33
ALTIN 7.517,91
HABER /  DÜNYA

Said İravan duyurdu! İşte İran'ın tek ve en net hedefi

Said İravan duyurdu! İşte İran'ın tek ve en net hedefi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İran'ın misilleme saldırına ilişkin açıklama yaptı. Saldırılarda "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz" diyen İravani, tek hedefin ABD üsleri ve tesisleri olduğunu belirtti.

Abone ol

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD-İsrail saldırını değerlendirirken, ülkenin misilleme saldırına ilişkin de konuştu. New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan İravani, ABD'nin İran'a diplomatik süreç devam ederken ikinci kez saldırıda bulunduğunu vurguladı.

İran'ın BM Temsilcisi Said İravani, ülkesinin ABD-İsrail saldırılarına karşı egemenliğini kararlılıkla savunacağını, ABD üslerini hedef alacağını ve ABD ile İsrail'i İran'daki sivil hedeflere saldırarak uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladığını açıkladı.

İran, ABD-İsrail saldırıları karşısında egemenliğini kararlılıkla savunacak.
İran'ın nükleer programı barışçıldır ve ABD'ye yakın bir tehdit oluşturmamıştır.

İran'a yönelik saldırılar BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir.
İran'ın misilleme hedefleri, bölgedeki ABD üs ve tesisleridir.
ABD ve İsrail, İran'da hastaneler ve okullar dahil sivil hedefleri bombalamakla suçlandı.

"YAKIN BİR TEHDİT DEĞİLDİ"

İran'dan savaştan önce ABD'ye "yakın bir tehdit" olmadığını söyleyen İravani, ülkesinin nükleer programının "barışçıl" olduğunu ifade etti.

Ülkesine saldırıların BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden İravani, "İran, savaş ya da gerginlik istemiyor ancak egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir." diye konuştu.

HEDEFTE ABD ÜSLERİ VE TESİSLERİ VAR

İran'ın bölgedeki ABD üslerine saldırılarının sorulması üzerine İravani, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır." yanıtını verdi.

İravani, ABD ve İsrail'in İran'da hastaneleri, Kızılay tesislerini, sivil yerleşimleri ve okulları bombaladığını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab'daki bir ilkokula saldırıda da 160'tan fazla kız çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Mossad, Hamaney'i böyle vurmuş! Trafik lambalarına sızmışlar
Mossad, Hamaney'i böyle vurmuş! Trafik lambalarına sızmışlar
JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu
İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu
Amerikalılar savaş istiyor mu? İşte İran saldırısında halk oylaması...
Amerikalılar savaş istiyor mu? İşte İran saldırısında halk oylaması...
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 5 zanlı yakalandı...
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 5 zanlı yakalandı...
Trump'ın boynundaki ve elindeki kızarıklık olay oldu! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi
Trump'ın boynundaki ve elindeki kızarıklık olay oldu! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi
Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…
Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…
Netanyahu'dan İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin tarih: "Sonsuz bir savaşta değiliz"
Netanyahu'dan İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin tarih: "Sonsuz bir savaşta değiliz"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Dubai'de ABD üssü vuruldu İran'ın çarpıcı iddiası: En az 40 ABD askeri öldürüldü
Dubai'de ABD üssü vuruldu İran'ın çarpıcı iddiası: En az 40 ABD askeri öldürüldü
İran: Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz, ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz
İran: Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz, ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz