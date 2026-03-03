Mossad, Hamaney'i böyle vurmuş! Trafik lambalarına sızmışlar

İsrail ve ABD'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda 4.güne girilirken, savaşın ilk saatlerinde öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney suikastıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. İngiliz medyasına konuşan yetkililer, Mossad'ın yıllardır üst düzey İranlı yetkilileri gözetlemek için Tahran'ın trafik kamerası ağına sızdığını ortaya çıkardı.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan kaynaklar, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey kurmaylarının öldürüldüğü saldırılardan yıllar önce Mossad ajanlarının Tahran'ın trafik kamerası ağına sızdığını ortaya çıkardı.

TÜM KAMERALARA SIZMIŞLAR

İsrail, İran'ın rejim muhaliflerini ve kendi halkını gözetlemek için yoğun olarak kullandığı şehrin neredeyse tüm kameralarına erişim sağladı ve önemli korumaların hareketlerini takip etti.

Görüntülerin Tel Aviv'e ve güney İsrail'e iletildiği ve Mossad'ın korumaların adresleri, çalışma programları ve kimleri korumakla görevlendirildikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmesine olanak sağladığı belirtildi.

KORUMALARIN HAERKETLERİNİ TAKİP ETMİŞLER

Özellikle bir kamera açısının çok yardımcı olduğu ve ajanların, korumaların Tahran'ın kalbindeki Pastör Caddesi'ndeki Hamaney'in yerleşkesine vardıklarında kişisel araçlarını nereye park ettiklerini takip etmelerini sağladı.

SALDIRI ÖNCESİ CEP TELEFONU KULELERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Nefes'in aktardığı haberine göre; bunların, istihbarat operasyonunun bir parçası olduğu belirtilirken, İsrail, Cumartesi sabahı Hamaney'in yerini tespit ettiğinde, Pastör Caddesi yakınlarındaki yaklaşık bir düzine cep telefonu kulesini devre dışı bırakarak, telefonların arandığında meşgul görünmesini sağladı ve güvenliğinin olası uyarıları almasını engelledi.

"HER SOKAĞINI İYİ BİLİYORDUK"

Financial Times'a konuşan bir İsrail istihbarat yetkilisi, "Tahran'ı Kudüs'ü bildiğimiz gibi biliyorduk. Ve bir yeri, büyüdüğünüz sokağı bildiğiniz kadar iyi bildiğinizde, yerinde olmayan tek bir şeyi bile fark edersiniz" dedi.

Gazeteye göre, CIA'nın da hayati önem taşıyan istihbarat sağlayan bir insan kaynağı vardı.

İsrail'in yapay zeka araçları ve algoritmalarıyla birleştirilen ve İran liderliği ve hareketleri hakkındaki devasa veri yığınını inceleyen bu kaynak, Hamaney'in vurulduğu toplantıya kadar izini sürmelerine olanak sağladı.

SÜRPRİZ UNSURU SAĞLADILAR

İsrail ve ABD, Hamaney'in toplantısını nerede yaptığının farkına vardıktan sonra harekete geçmeye karar verdiler.

Savaş sırasında Hamaney, bomba geçirmez sığınaklara yer altına götürülür ve erken hareket etmek onlara sürpriz unsuru sağlardı.

Mossad yetkilileri saldırıyı aylarca planladılar, ancak yerini doğruladıktan sonra hemen harekete geçmeye karar verdiler.

Hamaney'in toplantısının planlandığı gibi olduğunu gösteren trafik kameralarını, hacklenmiş telefon ağlarını ve sahadaki CIA kaynağını kullandılar. Saldırı sırasında, üst düzey İran ulusal güvenlik yetkilileri binanın başka bir bölümündeydi.