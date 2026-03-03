BIST 13.346
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara istikametinde, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 6-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde şerit aktarımı yapılarak ulaşım diğer yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-5. kilometrelerinde (Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerinde çeşitli çalışmalar sebebiyle bölünmüş yolun Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 10-12. kilometrelerinde sanat yapısı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

