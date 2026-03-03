BIST 13.346
GÜNCEL

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına darbe! 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sözde "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 5'i görevde subay, 5'i görevde astsubay, 2'si daha önce görevinden ilişiği kesilmiş asker öğrenci, 9'u daha önce görevinden ilişiği kesilmiş ya da emekli asker ve 1'i aktif kamu görevlisi olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda zanlılardan 15'i gözaltına alınırken, 3'ü hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, 4'ünün ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

