SPOR

Savaşa katılmaya karar verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İran ordusuna katılmak istiyor

İran Milli Takımı’nın yıldız ismi Mehdi Taremi, formasını giydiği Olympiakos F.C. yönetimine dikkat çeken bir talepte bulundu. Taremi, ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından ülkesine dönmek istediğini iletti. Taremi’nin, ordu ve askeri komutanlığın yanında yer alarak silah altına girmek ve İran’ı savunmak istediğini kulüp yetkililerine bildirdiği öğrenildi.

Mehdi Taremi, formasını giydiği Olympiakos F.C.’tan ayrılarak orduya katılma kararı aldığı iddiasıyla gündemde. İranlı yıldızın, ülkesine dönüp askeri komutanlığın yanında yer almak, silah altına alınmak ve İran’ı savunmak istediğini kulüp yönetimine ilettiği öne sürüldü.

Savaşa katılmaya karar verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İran ordusuna katılmak istiyor - Resim: 0

"Ülkemin bana en çok ihtiyaç duyduğu an bu"

Iran Football Federation yetkililerinin Taremi’yi Yunanistan’da kalması için ikna etmeye çalıştığı, ancak 33 yaşındaki golcünün “Ülkemin bana en çok ihtiyaç duyduğu an bu” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Savaşa katılmaya karar verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İran ordusuna katılmak istiyor - Resim: 1

Kariyerinde FC Porto ve Inter Milan formalarını giyen Taremi için geçtiğimiz yaz Beşiktaş da girişimde bulunmuş, ancak tecrübeli forvet tercihini Olympiakos’tan yana kullanmıştı...

