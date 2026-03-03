İsrail'in okul saldırısında ölen 160 kız çocuğu için mezar kazıldı fotoğraf paylaşıldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaştı.

İsrail'in okul katliamında şehit olan ilkokul öğrencisi kız çocukları defnedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail tarafından bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 160’tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaştı.

"Trump'ın vaat ettiği ‘kurtuluş’ gerçekte böyle görünüyor"

Arakçi, "Bunlar, ABD ve İsrail'in bir ilkokulu bombalaması sonucu öldürülen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça oldu. Trump'ın vaat ettiği ‘kurtuluş’ gerçekte böyle görünüyor. Gazze'den Minab'a, masum insanlar soğukkanlılıkla öldürüldü" dedi.

UNESCO: İran'daki okul saldırısı uluslararası hukukun ihlali

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), ABD ile İsrail'in İran'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna 28 Şubat'ta düzenlediği saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

Açıklamada, bu saldırıların eğitim hakkını baltaladığı vurgulanarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2601 sayılı kararı uyarınca taraflara okulları, eğitim personelini ve öğrencileri koruma yükümlülükleri hatırlatıldı.