BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,33
ALTIN 7.517,91
HABER /  DÜNYA

İsrail'in okul saldırısında ölen 160 kız çocuğu için mezar kazıldı fotoğraf paylaşıldı

İsrail'in okul saldırısında ölen 160 kız çocuğu için mezar kazıldı fotoğraf paylaşıldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaştı.

Abone ol

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in okula düzenlediği saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarların fotoğrafını paylaştı.

İsrail'in okul katliamında şehit olan ilkokul öğrencisi kız çocukları defnedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail tarafından bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 160’tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaştı.

"Trump'ın vaat ettiği ‘kurtuluş’ gerçekte böyle görünüyor"

Arakçi, "Bunlar, ABD ve İsrail'in bir ilkokulu bombalaması sonucu öldürülen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça oldu. Trump'ın vaat ettiği ‘kurtuluş’ gerçekte böyle görünüyor. Gazze'den Minab'a, masum insanlar soğukkanlılıkla öldürüldü" dedi.

UNESCO: İran'daki okul saldırısı uluslararası hukukun ihlali

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), ABD ile İsrail'in İran'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna 28 Şubat'ta düzenlediği saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

Açıklamada, bu saldırıların eğitim hakkını baltaladığı vurgulanarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2601 sayılı kararı uyarınca taraflara okulları, eğitim personelini ve öğrencileri koruma yükümlülükleri hatırlatıldı.

İlgili Haberler
Dubai'de ABD üssü vuruldu İran'ın çarpıcı iddiası: En az 40 ABD askeri öldürüldü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İran, Arabistan'ın kalbini hedef aldı! ABD Büyükelçiliği'nde korkunç patlama
Foto Galeri İran, Arabistan'ın kalbini hedef aldı! ABD Büyükelçiliği'nde korkunç patlama Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Savaşa katılmaya karar verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İran ordusuna katılmak istiyor
Savaşa katılmaya karar verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İran ordusuna katılmak istiyor
Dolar ve Euro alış-satış rakamları son durum
Dolar ve Euro alış-satış rakamları son durum
Said İravan duyurdu! İşte İran'ın tek ve en net hedefi
Said İravan duyurdu! İşte İran'ın tek ve en net hedefi
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Mossad, Hamaney'i böyle vurmuş! Trafik lambalarına sızmışlar
Mossad, Hamaney'i böyle vurmuş! Trafik lambalarına sızmışlar
JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu
İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu
Amerikalılar savaş istiyor mu? İşte İran saldırısında halk oylaması...
Amerikalılar savaş istiyor mu? İşte İran saldırısında halk oylaması...
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 5 zanlı yakalandı...
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 5 zanlı yakalandı...
Trump'ın boynundaki ve elindeki kızarıklık olay oldu! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi
Trump'ın boynundaki ve elindeki kızarıklık olay oldu! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi
Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…
Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…