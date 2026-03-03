Vodafone ve Samsung'dan Mobil Dünya Kongresi'nde 5G'li cihaz işbirliği

Vodafone ve Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) yaptığı işbirliği kapsamında 5G uyumlu 500 bin adet Samsung cihazı kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Abone ol

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Samsung ile yeni işbirliğine imza attı.

Vodafone ve Samsung, Galaxy A16 5G ile yakalanan ivmeyi her kesimin 5G teknolojisine erişebilmesi hedefiyle bir adım öteye taşıyor. İşbirliği kapsamında 5G uyumlu 500 bin adet Samsung cihaz kullanıcılara sunulacak.

Vodafone, Samsung'un 'Yapay Zeka Destekli Telefon' (AI Phone) çağını başlatan yeni nesil Galaxy S26 serisi için de özel avantajlar sunarak 5G portföyünü zenginleştirmeye ve müşterilerine yeni nesil deneyimler sunmaya devam edecek.

Ayrıca, iki şirket, seçili 5G uyumlu telefon modellerinde ücretsiz 5 yıl garanti de sunuyor. Bu kapsamda, Samsung'un fiyat performans ürünü Samsung Galaxy A17 5G modeli de Türkiye'de ilk defa ücretsiz 5 yıl garanti imkanıyla tüm Vodafone kanallarında satışa sunuluyor.

Vodafone FLEX çatısı altında, Samsung ürün ailelerinde kişiye özel teklifler ve esnek ödeme yöntemleri sunuluyor.

Vodafone, 5G'nin sunacağı ultra hızlı bağlantı altyapısı Samsung'un yeni nesil yapay zeka destekli cihazları Galaxy S26 serisi ile buluşturularak müşterilere yalnızca hız değil, kişiselleştirilmiş dijital deneyim sunulacak. Geçen hafta ön satışa başlayan ve 18 Mart'ta satışa sunulacak olan 5G uyumlu yeni Samsung Galaxy S26 serisi, güçlü donanımı, dünyada ilk gizlilik ekranı (privacy display) özelliği, Samsung'un en iyi kamera sistemi ve geliştirilmiş yapay zeka deneyimleri ile günlük işleri kolaylaştırmayı vadediyor.

Vodafone FLEX'in esnek ödeme yöntemleri sayesinde müşteriler, faturaya ek 3 taksit ya da peşin ödeme yöntemiyle Galaxy dünyasının yeni serisine sahip olabilecek. Vodafone, 'eskiyi getir yeniyi götür' indirimleri ve kişiye özel sunduğu Galaxy S26 teklifleriyle tüm Türkiye'yi 5G'ye hazırlamaya devam edecek.

'Amacımız, toplumun her kesiminin 5G teknolojisine erişmesini mümkün kılmak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti sunan mobil operatör markası olduklarını belirtti.

Aksoy, 5 kıtada edindikleri 5G tecrübelerini Türkiye pazarında güçlü global teknoloji işbirlikleriyle birleştirdiklerini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

'5G'ye geçiş sürecinde yalnızca altyapıyı değil, müşterilerimizin yeni nesil dijital deneyimlere hazır olmasını da odağımıza alıyoruz. Samsung işbirliğiyle, mevcut ortaklığımızın kapsamını genişletiyoruz. Amacımız, toplumun her kesiminin 5G teknolojisine erişmesini mümkün kılmak. Türkiye'nin en geniş 5G uyumlu telefon portföyüne sahip operatör olarak, Samsung ürün ailesi içinde her seviyeden kullanıcıya uygun ürünler için en geniş ödeme seçenekleri ve cazip fırsatlar sunarak tüm Türkiye'deki 5G penetrasyonunun artması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dünyanın bir numaralı 5G markası olarak, dünyanın en güçlü teknoloji oyuncularıyla bir araya gelerek dijital dünyanın potansiyelini Türkiye'de gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceğiz.'

Samsung Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Billy Kim de Vodafone ile stratejik güç birliklerini büyüterek 5G altyapısının Türkiye'de de yaygınlaşmasına katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Kim, bu güçlü ortaklık aracılığıyla Galaxy AI'ın şimdiye kadarki en üstün ve güvenli özellikleriyle donatılmış, 5G destekli yeni amiral gemisi S26 serisini de daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı bulacaklarını kaydederek, 'Düzenleyeceğimiz özel kampanyalarla Vodafone müşterileri S26 serimiz başta olmak üzere tüm 5G'li cihazlarımıza uygun şartlarla kolayca ulaşabilecek. 5G ekosisteminin geliştirilmesine yönelik olarak da Vodafone gibi güçlü yol arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'de yeni nesil bağlantı teknolojilerinin yaygınlaşması için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.