BIST 12.960
DOLAR 43,98
EURO 50,96
ALTIN 7.237,06
HABER /  DÜNYA

Lübnan'da, İsrail'e ajanlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı

Lübnan'da, İsrail'e ajanlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı

Lübnan'da İsrail’e "hassas güvenlik bilgileri" sağladıkları gerekçesiyle Lübnan vatandaşı olmayan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Abone ol

Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen titiz istihbarat çalışmaları ve soruşturmalar neticesinde söz konusu 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yetkili yargı makamlarının gözetiminde yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin, İsrail’e "hassas güvenlik bilgileri" sağladıklarını itiraf ettikleri aktarılan açıklamada, bu bilgilerin, Lübnan’da can ve mal kaybına yol açan ciddi zararlara katkı sunduğu kaydedildi.

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlıların, haklarındaki soruşturmaların sürdürülmesi amacıyla yargı mercilerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin uyruklarına ve yakalanma sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal habercilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal habercilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan yeni açıklama
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan yeni açıklama
Bakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı
Bakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı
İsrail saldırıları! 10 binden fazla kişi Suriye’ye geçti
İsrail saldırıları! 10 binden fazla kişi Suriye’ye geçti
Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi'nde son teknoloji ürünlerini sergiliyor
Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi'nde son teknoloji ürünlerini sergiliyor
Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır'a övgü
Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır'a övgü
İtalya'da mafya elebaşılarından Santapaola, cezaevinde öldü
İtalya'da mafya elebaşılarından Santapaola, cezaevinde öldü
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco atağı! Duruma hemen el attı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco atağı! Duruma hemen el attı
Karadeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Karadeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama
İstanbul'da motosikletin sürücüsünün feci ölümü!
İstanbul'da motosikletin sürücüsünün feci ölümü!
BM’den İran’daki okul saldırısı için acil ve tarafsız soruşturma çağrısı
BM’den İran’daki okul saldırısı için acil ve tarafsız soruşturma çağrısı
Cristiano Ronaldo saldırılar sonrası Suudi Arabistan'dan kaçtı!
Cristiano Ronaldo saldırılar sonrası Suudi Arabistan'dan kaçtı!