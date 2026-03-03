Tahran’daki saldırılar UNESCO listesindeki sarayı da etkiledi

İsrail ve ABD’nin Tahran’a yönelik saldırıları sırasında, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Gülistan Sarayı da patlamalardan etkilendi ve bazı bölümlerinde hasar oluştu. Tarihi yapının özellikle Taht-ı Mermer ve Aynalı salonlarında ciddi tahribat meydana geldiği bildirildi.

İsrail ve ABD’nin İran’ın başkenti Tahran’a düzenlediği saldırılar, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Gülistan Sarayı’nda da tahribata yol açtı. Patlamaların etkisiyle sarayın bazı bölümlerinde ciddi hasar oluştu.

Saldırıların, saray çevresinde bulunan İran Yargı Erkine bağlı bir bina ile polis karakolunu hedef aldığı, meydana gelen patlamalar nedeniyle Gülistan Sarayı’nın dış cephe duvarlarının ve pencerelerinin zarar gördüğü bildirildi. AA ekibi, Kaçar Hanedanlığı döneminde yönetim merkezi olarak kullanılan saraydaki hasarı yerinde görüntüledi.

TAHT-I MERMER SALONU’NDA BÜYÜK ZARAR

Sarayın giriş katında bulunan ve 1747-1751 yılları arasında inşa edildiği belirtilen Taht-ı Mermer Salonu’nun tavan süslemelerinin saldırılar sırasında döküldüğü görüldü. Salonun hem iç hem dış cepheye bakan camlarının kırıldığı, zemin döşemelerinde de ciddi tahribat meydana geldiği aktarıldı.

AYNALI SALON DA ETKİLENDİ

Mimarbaşı Abul Hassan Esfahani tarafından tasarlanan ve ince işçiliğiyle bilinen Aynalı Salon’un da patlamalardan zarar gördüğü belirtildi. Salonun dışa açılan tüm pencerelerinin kırıldığı, tavan süslemelerinde de ağır hasar oluştuğu kaydedildi.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi, UNESCO’ya çağrıda bulunarak acilen bir uzman heyetin İran’a gönderilmesini talep etti. Gülistan Sarayı Müdürü Aferin İmami ise yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşadı. İmami, saraydaki eserleri “çocuğu gibi” gördüğünü belirterek, özellikle Aynalı Salon’da kısa süre önce tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yaşanan tahribattan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM VE CAN KAYBI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında diplomatik temaslar sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran Kızılayı’nın açıklamasına göre, ABD ve İsrail saldırılarında 787 kişi hayatını kaybetti. İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin de saldırılarda öldüğü bildirildi.