BIST 12.960
DOLAR 43,98
EURO 50,96
ALTIN 7.237,06
HABER /  SPOR

Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır'a övgü

Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır'a övgü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer döneminde kadroya dahil ettikleri kaleci Uğurcan Çakır hakkında konuştu.

Abone ol

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, Uğurcan Çakır'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.  Özbek, "Evet, Uğurcan’a iyi bir bonservis ödedik ama Uğurcan'ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım." dedi. 

 HT Spor'a konuşan Özbek, "O gün en iyi tercih Uğurcan Çakır'dı. Uğurcan bana göre mükemmel bir katkı verdi. İyi ki almışız diyorum. Burası şahsıma ait bir kulüp olsa daha rahat harcama yapardım ama biz buraya hizmet etmeye geldik. Galatasaray'ın bir delikli kuruşunu harcarken 80 kez düşünüyor, muhasebe ediyoruz. Buna emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı. 

Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır'a övgü - Resim: 0

Türkiye'de en yüksek bedelle satılan üçüncü oyuncu oldu

Uğurcan Çakır, söz konusu satışın ardından Türkiye'de en yüksek bedelle satılan üçüncü oyuncu konumuna geldi.

Galatasaray, Fransız oyuncu Sacha Boey'u ve Fenerbahçe de milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 30'ar milyon euro bonservis bedeliyle takımdan göndererek Türkiye'de bonservis rekoru kırdı. Uğurcan, 27,5 milyon euroluk ücretiyle bu iki transferin ardından Türkiye'de en yüksek bedelle satılan oyuncu oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'a 200 milyon euroluk piyango vurdu! 2 yıldıza dev kulüplerden kanca
Foto Galeri Galatasaray'a 200 milyon euroluk piyango vurdu! 2 yıldıza dev kulüplerden kanca Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da mafya elebaşılarından Santapaola, cezaevinde öldü
İtalya'da mafya elebaşılarından Santapaola, cezaevinde öldü
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco atağı! Duruma hemen el attı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco atağı! Duruma hemen el attı
Karadeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Karadeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama
İstanbul'da motosikletin sürücüsünün feci ölümü!
İstanbul'da motosikletin sürücüsünün feci ölümü!
BM’den İran’daki okul saldırısı için acil ve tarafsız soruşturma çağrısı
BM’den İran’daki okul saldırısı için acil ve tarafsız soruşturma çağrısı
Cristiano Ronaldo saldırılar sonrası Suudi Arabistan'dan kaçtı!
Cristiano Ronaldo saldırılar sonrası Suudi Arabistan'dan kaçtı!
İran'dan ABD ve İsrail’e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısı
İran'dan ABD ve İsrail’e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısı
Ataşehir'de hurda yüklü kamyon devrildi
Ataşehir'de hurda yüklü kamyon devrildi
Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Cani annenin cezası belli oldu
Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Cani annenin cezası belli oldu
Bakan Kurum, "Ev Sahibi Türkiye-Ankara Konut Kura Çekim Töreni"nde konuştu
Bakan Kurum, "Ev Sahibi Türkiye-Ankara Konut Kura Çekim Töreni"nde konuştu
ULUSKON’dan Gürcistan Hamlesi: Bal Zirvesi
ULUSKON’dan Gürcistan Hamlesi: Bal Zirvesi
Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz
Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz