Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır'a övgü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer döneminde kadroya dahil ettikleri kaleci Uğurcan Çakır hakkında konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, Uğurcan Çakır'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Özbek, "Evet, Uğurcan’a iyi bir bonservis ödedik ama Uğurcan'ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım." dedi.

HT Spor'a konuşan Özbek, "O gün en iyi tercih Uğurcan Çakır'dı. Uğurcan bana göre mükemmel bir katkı verdi. İyi ki almışız diyorum. Burası şahsıma ait bir kulüp olsa daha rahat harcama yapardım ama biz buraya hizmet etmeye geldik. Galatasaray'ın bir delikli kuruşunu harcarken 80 kez düşünüyor, muhasebe ediyoruz. Buna emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de en yüksek bedelle satılan üçüncü oyuncu oldu

Uğurcan Çakır, söz konusu satışın ardından Türkiye'de en yüksek bedelle satılan üçüncü oyuncu konumuna geldi.

Galatasaray, Fransız oyuncu Sacha Boey'u ve Fenerbahçe de milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 30'ar milyon euro bonservis bedeliyle takımdan göndererek Türkiye'de bonservis rekoru kırdı. Uğurcan, 27,5 milyon euroluk ücretiyle bu iki transferin ardından Türkiye'de en yüksek bedelle satılan oyuncu oldu.