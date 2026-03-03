BIST 12.960
Cristiano Ronaldo saldırılar sonrası Suudi Arabistan'dan kaçtı!

Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Körfez bölgesinde yaşanan güvenlik endişelerinin ardından özel jetiyle ülkeyi terk etti.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın Körfez bölgesine de yayılması, Suudi Arabistan'daki yıldız futbolcularda da karşılık buldu. 41 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun jetinin, pazartesi akşam saatlerinde Suudi Arabistan'dan İspanya'nın başkenti Madrid'e hareket ettiği ortaya çıktı.

Riyad'dan direkt Madrid'e uçtu

Basında ülkesi Portekiz'e döndüğü iddiaları yer alan Ronaldo'nun, Bombardier Global Express tipi uçağıyla pazartesi akşamı yerel saatle 21.00 civarında Riyad'dan kalkarak direkt olarak İspanya'ya uçtuğu öğrenildi.

Öte yandan Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Al-Wasl ile Dubai'de oynayacağı maç da ertelendi. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), güvenlik gerekçesiyle Batı Bölgesi'ndeki Şampiyonlar Ligi Elite son 16 turu maçlarını 2-3 Mart tarihlerinden ileri bir tarihe alındığını bildirdi. Doğu bölgesindeki karşılaşmalarla ilgili herhangi bir değişiklik belirtilmedi.

Kariyer hedefine ramak kaldı

41 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da partneri Georgina Rodriguez ve 5 çocuğuyla birlikte yaşıyor. Bu sezon Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 26 maçta 2.235 dakika süre alan Ronaldo, 22 gol ve 4 asistle 26 gol katkısı verdi.

Yıldız futbolcu, geçen günlerde yaptığı açıklamayla kariyerinin sonuna kadar Al-Nassr'da oynamak istediğini açıklamıştı. 41 yaşındaki hücumcunun kariyer hedefi olarak 1.000 gole ulaşmak istediği biliniyor. 965 golü bulunan Ronaldo'nun bu hedefine ulaşmasına 35 golü kaldı...

