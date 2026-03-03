BIST 12.960
Savaşın en önemli kayıplarından biri! İran'ın dev İHA gemisi batırıldı

İran'ın geçtiğimiz yıl hizmete aldığı ilk İHA gemisi Shahid Bahman Bagheri, ABD ordusunun düzenlediği saldırıların ardından batırıldı.

İran Deniz Kuvvetleri'nin en önemli silahları arasında yer alan ve geçtiğimiz yılın şubat ayında hizmete alınan İHA gemisi IRIS Şehit Bağeri, ABD ordusunun düzenlediği hava saldırısının ardından batırıldı. 

Hava savunma sistemleri, özel kuvvet timleri, tıbbi tesis, çoklu ikmal istasyonları ve çeşitli askeri birimlerin yer aldığı dev gemi, 6 Şubat 2025 tarihinde İran Devrim Muhafızları'nın kullanımına sunulmuştu. 

Savaşın en önemli kayıplarından biri

Dün Kuveyt ordusu tarafından açılan 'yanlış ateş' sonucunda 3 adet F-15'i düşürülen ABD ordusu, savaşın dördüncü gününde Shahid Bahman Bagheri gemisini batırarak İran'a en büyük hasarlardan birini verdi.

22.000 deniz mili operasyonel menzile sahip olan dev gemi, bir yıl boyunca yakıt ikmali yapmadan görev yapabilme özelliğine sahipti. 

