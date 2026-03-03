Cinsel istismar mağduru Fatmanur Çelik ve kızı ölü bulundu! Başıma bir şey gelirse...

Bir dini vakıf sorumlusu Ayhan Şengüler’in istismarına uğradıktan sonra failiyle evlendirilen Fatma Nur Çelik, kızının da istismara uğradığını belirtip adalet mücadelesine girmişti. Fatma Nur Çelik ve kızı Hira İkra Şengüler’in cansız bedenleri Zeytinburnu Sahili’nde bulundu. Anne, failin hiç tutuklanmamış olması nedeniyle başlattığı adalet nöbetinde “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” demişti. Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığından açıklama geldi.

İSTANBUL'da istismara karşı adalet mücadelesi veren anne Fatma Nur Çelik ile kızı Hira İkra Şengüler hayatını kaybetti. Bir vakıf yöneticisi tarafından istismar edildiğini iddia eden Fatmanur Çelik ile kızı Hira İkra Şengüler'in dün gece İstanbul Zeytinburnu'nda cansız bedenleri bulundu. Anne Çelik, bir süredir 'istismar' iddiasıyla vakıf yöneticisinin ceza alması için adalet nöbeti tutuyordu.

Fatmanur Çelik, bir vakıf sorumlusu olan Ayhan Şengüler ile istismar sonucu evlenmişti. Anne Fatmanur Çelik, öz babasının kızına 3 yaşından itibaren kızına cinsel tacizde bulunduğunu iddia edip adalet nöbetine başlamıştı. Baba hiç bir zaman tutuklanmamıştı. Cesetleri sahilde bulunan Fatma Nur Çelik 30, kızı Hira ise 8 yaşındaydı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Zeytinburnu sahilde anne ve kızının cesedi bulundu" haberleri üzerine açıklama yapıldı. Öz babasının istismarına uğradığı iddia edilen çocuğun 13 Şubat'ta özel bir vakıf hastanesine yatırıldığı kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

-"Sağlık kurulu raporunda çocuğun yatılı psikiyatrik tedavisinin gerekli olabileceği belirtilmiştir. Buna rağmen annenin önerilen tedavi ve sevkleri kabul etmediği uzmanlarca bildirilmiştir.

-Çocuğun sağlık durumunun risk altında olması nedeniyle 2 Mart tarihinde acil koruma kararı çıkartılmış ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Aynı gün adrese gidilmiş ancak kimseye ulaşılamamıştır.

-Akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine anne ve çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır.

- Yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Konu adli makamlarca soruşturulmaktadır. Öte yandan süreç boyunca, bazı medya organları ve sivil toplum kuruluşlarının süreci çarpıtarak, Bakanlığımızın anne ve çocuğu korumaya yönelik girişimlerini 'anne ile çocuğu ayırma çabası' şeklinde yansıtması sorumsuz ve gerçek dışıdır.

Çocuğun üstün yararı doğrultusunda atılan adımların kamuoyu nezdinde farklı bir algı oluşturacak şekilde sunulması kabul edilemez. Bu üzücü olay vesilesiyle bir kez daha tüm medya mensuplarını ve STK'ları bu tür konularda yetkililerin yönlendirmesi doğrultusunda hassas ve titiz davranmaya davet ediyoruz."

30 yaşında, 8 yaşındaki kızıyla birlikte ölü bulunan Fatmanur Çelik yaşamını yitirmeden önce şunları söylemişti:

-Bu suçu işleyen kişinin farklı suçlardan da sabıkası var. Defalarca soruşturulmasına rağmen serbest bırakıldı. Elimde ses kayıtları var. Susturulmak için para teklif edildi.”

-Ben adaletin öldükten sonra sağlanmasını istemiyorum

-Bu aşamada benim intiharım asla söz konusu değildir.

-Başıma bir şey gelirse bunun intihar gibi gösterilmesine izin verilmemesini istiyorum.