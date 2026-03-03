BIST 12.960
Bolu Belediyesi'nde başkanvekili ne zaman seçilecek?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can'ın "irtikap" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, belediye yönetiminin belirlenmesi için süreç başladı. Bolu Valiliği, yeni başkanvekilini seçmek üzere belediye meclisini 6 Mart Cuma günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı. CHP'nin 21 üyeyle çoğunlukta olduğu meclis, Özcan'ın yerine vekalet edecek ismi belirleyecek.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanmasının ardından boşalan makama vekalet edecek ismin belirlenmesi için resmi süreç başlatıldı. Bolu Valiliği, belediye meclisinin yeni başkanvekilini seçmek üzere cuma günü sandık başına gideceğini duyurdu.

Tanju Özcan Ankara Sincan Cezaevi’ne sevk edildi

VALİLİKTEN TOPLANTI ÇAĞRISI

Bolu Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, belediye yönetimindeki boşluğu doldurmak amacıyla meclis üyelerinin toplantıya çağrıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, Bolu Belediye Meclisi 6 Mart Cuma günü saat 15.00’te belediye binasında bir araya gelecek. Toplantının tek ve ana gündem maddesi, tutuklanan Tanju Özcan’ın yerine görev yapacak olan Belediye Başkanvekilinin seçilmesi olacak.

YARGI SÜRECİ: İRTİKAP SUÇLAMASI

Süreci tetikleyen gelişme, dün Bolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararıyla yaşandı. Mahkeme, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik koordinesinde belediye yönetiminin sürekliliği için yasal prosedür işletilmeye başlandı.

