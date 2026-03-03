DSP Genel Başkanı Önder Aksakal habercilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'de görev yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail'de zorlu şartlarda habercilik görevlerini yapan CNN Türk televizyonu muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail güvenlik mensuplarınca gözaltına alınmaları haber alma özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Katil İsrail yine karakterine uygun bir eyleme daha imza atmıştır. Evlerinden, ülkelerinden uzakta her türlü risk ve zorlu şartlar altında görevlerini yapmaya çalışan muhabirlerimize geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Uygulanan bu menfur muameleyi şiddetle kınıyor ve derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyorum."