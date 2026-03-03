BIST 12.972
DOLAR 43,98
EURO 50,95
ALTIN 7.260,80
HABER /  GÜNCEL

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal habercilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal habercilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'de görev yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Abone ol

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'de görev yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail'de zorlu şartlarda habercilik görevlerini yapan CNN Türk televizyonu muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail güvenlik mensuplarınca gözaltına alınmaları haber alma özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Katil İsrail yine karakterine uygun bir eyleme daha imza atmıştır. Evlerinden, ülkelerinden uzakta her türlü risk ve zorlu şartlar altında görevlerini yapmaya çalışan muhabirlerimize geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Uygulanan bu menfur muameleyi şiddetle kınıyor ve derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan yeni açıklama
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan yeni açıklama
Bakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı
Bakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı
İsrail saldırıları! 10 binden fazla kişi Suriye’ye geçti
İsrail saldırıları! 10 binden fazla kişi Suriye’ye geçti
Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi'nde son teknoloji ürünlerini sergiliyor
Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi'nde son teknoloji ürünlerini sergiliyor
Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır'a övgü
Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır'a övgü
İtalya'da mafya elebaşılarından Santapaola, cezaevinde öldü
İtalya'da mafya elebaşılarından Santapaola, cezaevinde öldü
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco atağı! Duruma hemen el attı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco atağı! Duruma hemen el attı
Karadeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Karadeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama
İstanbul'da motosikletin sürücüsünün feci ölümü!
İstanbul'da motosikletin sürücüsünün feci ölümü!
BM’den İran’daki okul saldırısı için acil ve tarafsız soruşturma çağrısı
BM’den İran’daki okul saldırısı için acil ve tarafsız soruşturma çağrısı
Cristiano Ronaldo saldırılar sonrası Suudi Arabistan'dan kaçtı!
Cristiano Ronaldo saldırılar sonrası Suudi Arabistan'dan kaçtı!
İran'dan ABD ve İsrail’e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısı
İran'dan ABD ve İsrail’e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısı