DÜNYA

İran'dan ABD ve İsrail’e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'dan ABD ve İsrail'e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısı

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail’e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısında bulundu. Naini, "Düşman, ibret verici ve aralıksız saldırılara hazırlıklı olmalıdır. Cehennemin kapıları her geçen süre ABD ve İsrail’e daha fazla açılacaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na konuşan Naini, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Cehennemin kapıları her geçen süre daha fazla açılacaktır"

Naini, "Düşman, ibret verici ve aralıksız saldırılara hazırlıklı olmalıdır. Cehennemin kapıları her geçen süre ABD ve İsrail’e daha fazla açılacaktır." ifadelerini kullandı.

"Cevaplarımız 12 günlük savaştan çok daha güçlü"

Uzun bir savaş için tüm hazırlıkların önceden yapıldığını dile getiren Naini, "Savunma ve taarruz gücümüz ve cevaplarımız 12 günlük savaştan çok daha güçlüdür. İlk iki günün yanıtları, 12 günlük savaşın son günlerinden daha yıkıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Askeri Sözcü, ABD-İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney, komutanlar ve Minab’daki ilkokul çocuklarının kanının intikamından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

