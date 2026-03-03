BIST 12.960
Pegasus açıkladı, bilet paraları iade edilecek

Pegasus, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle İran, Irak, Lübnan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan (Riyad ve Damman) ve Bahreyn ülkeleri için alınan biletlerde ilave hakları duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrasında Körfez ülkelerinin savaş içine girmesiyle birlikte hava yolu şirketleri uçuşlarını durdurmuştu.

 Pegasus Orta Doğu’daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar ve yaşanan olaylar nedeniyle yolcularına ilave haklar sundu.

28 Şubat 2026 ve öncesinde düzenlenmiş 28 Şubat 2026 – 12 Mart 2026 (dahil) arasındaki biletler için İran, Irak, Lübnan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan (Riyad ve Damman) ve Bahreyn seferlerinde bileti olan yolcular, bilet iptal edilerek, kesintisiz iade alınabilecek. Ayrıca ücretsiz olarak açık bilete çevirebilecekler. ⁠Ücretsiz olarak aynı parkurda tarih değişikliği yapılabilecek.

Acenteden satın alınan biletler için acente ile iletişime geçilmesi gerekecek.

 Sunulan haklar kapsamında işlemler http://flypgs.com veya Pegasus Mobil uygulama üzerinden 31 Mart 2026 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

