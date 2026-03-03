BIST 12.960
İstanbul'da motosikletin sürücüsünün feci ölümü!

İstanbul Güngören'de park halindeki servis minibüsüne çarptıktan sonra yolda ilerleyen beton mikserinin altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

D100 kara yolu Edirne istikameti Güngören mevkisinde seyreden B.K'nin (30) kullandığı 34 MJK 790 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, aynı istikamette ilerleyen 34 PCG 867 plakalı beton mikserinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde B.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından B.K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

