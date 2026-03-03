BM’den İran’daki okul saldırısı için acil ve tarafsız soruşturma çağrısı

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, ABD ve İsrail’in İran’da bir ilkokula düzenlediği ve 153 öğrenci ile öğretmenin hayatını kaybettiği bildirilen saldırıya ilişkin, “Yüksek Komiser, saldırının koşulları hakkında acil, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunuyor.” dedi. BM, sivillerin korunması ve hesap verebilirlik vurgusu yaptı.

Abone ol

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu ve ötesinde milyonlarca insanın yaşadığı korku, panik ve endişenin tamamen önlenebilir düzeyde olduğunu belirten Shamdasani, durumun saatler geçtikçe kötüleştiğini ve çatışmaların kapsamının genişlediğini ifade etti.

Shamdasani, “BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, İran'ın bölgedeki devletlere karşı verdiği yanıt ve Hizbullah'ın dahil olmasıyla başlayan çatışmanın siviller ve sivil altyapı üzerindeki yaygın etkileri karşısında derin şok yaşıyor.” ifadesini kullandı.

Uluslararası hukuk uyarınca sivillerin ve sivil nesnelerin korunması gerektiğini hatırlatan Shamdasani, tüm ülkelerin ve silahlı grupların bu kurallara uymakla yükümlü olduğuna dikkat çekti.

“12 DEVLET DAHA ETKİLENDİ”

Shamdasani, “Devam eden çatışmalar İran ve İsrail'in yanı sıra 12 devleti daha etkiledi. Evler, ofisler ve işletmeler, havalimanları, enerji altyapısı ve diğer sivil altyapılar tahrip edildi veya hasar gördü.” diye konuştu.

İran Kızılayının ülkedeki toplam can kaybını 787 olarak açıkladığını aktaran Shamdasani, en ölümcül olayın ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen saldırı olduğunu belirtti.

İran devlet televizyonunun 28 Şubat’ta Hürmüzgan eyaletinin Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurduğu hatırlatıldı.

“ACİL, TARAFSIZ VE KAPSAMLI SORUŞTURMA”

Shamdasani, saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek Komiser, saldırının koşulları hakkında acil, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunuyor. Soruşturma sorumluluğu, saldırıyı gerçekleştiren güçlere ait. Bulguları kamuoyuna açıklamalarını ve mağdurlar için hesap verebilirlik ve tazminat sağlamalarını talep ediyoruz.”

İran’da sahada ekip bulunup bulunmadığına ilişkin sorusuna Shamdasani, “Sahada bir ekibimiz yok. İran'a erişimimiz mümkün değil ve internet kısıtlamaları bilgi toplama yeteneğimizi daha da kısıtladı. Bilgileri doğrulamak için sahadaki güvenilir kaynaklara güveniyoruz.” yanıtını verdi.

Birçok İranlının internete erişiminin yeniden engellendiğini belirten Shamdasani, bu durumun sivillerin güvenliklerine ilişkin temel bilgilere ulaşmasını zorlaştırdığını ifade etti.

TÜM TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI

Shamdasani, “Yüksek Komiser, tüm tarafları azami itidal göstermeye, daha fazla şiddet artışını önlemeye ve yabancı uyruklular dahil sivilleri ve kritik altyapıyı korumak için mümkün olan tüm önlemleri almaya çağırıyor. Müzakere masasına geri dönmek, ölümlere, yıkıma ve umutsuzluğa son vermenin tek ve yegane yoludur.” ifadelerini kullandı.

Hizbullah’ın İsrail’e füze saldırıları ve İsrail’in Beyrut’u da hedef alan karşı saldırıları sonrasında Lübnan’daki çatışmaların tırmanmasından duyulan endişeyi de dile getiren Shamdasani, taraflara derhal şiddeti durdurma ve üzerinde uzlaşılan ateşkese geri dönme çağrısında bulundu.

BÖLGEDEKİ ASKERİ GERİLİM

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlattı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran Kızılayı, ABD ve İsrail’in saldırılarında toplam 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.