ABD-İsrail İran'da ilkokulu vurmuştu! Öğrenciler için cenaze töreni
Anadolu Ajansı
ABD ve İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan aileler hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarını taşıdı. Aileler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze törenine öğrencilerin aileleri ve resmi makamların yanı sıra binlerce kişi katıldı.
Hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
