ABD Başkanı Trump: İran konuşmak istedi, 'Çok geç' dedim

ABD Başkanı Donald Trump, "İran tarafı konuşmak istiyor, onlara 'Çok geç' dedim" açıklamasını yaptı.

İsrail, İran ve ABD arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar dördüncü gününde devam ediyor. Bölgedeki gerilim askeri ve siyasi açıklamalarla daha da tırmanıyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten kritik bir açıklama yaptı.

İran'ın hava kuvvetlerini, donanmasını ve lider kadrosunu yok ettiklerini söyleyen Trump, "Konuşmak istiyorlar ama 'Çok geç' dedim" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan'dan açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X'te bir açıklama yayımladı. Kararların hızlı ve yerel koşullara uygun şekilde alınması için gerekli yetkilerin illere devredildiğini belirten İran Cumhurbaşkanı, “Valilerle doğrudan iletişim halindeyiz. Özel bir durumun içindeyiz. Ancak ülke durmamıştır. Ülke genelinde faaliyetler devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Mesud Pezeşkiyan, "Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir." ifadelerini kullandı.