BIST 12.972
DOLAR 43,98
EURO 50,95
ALTIN 7.260,80
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump: İran konuşmak istedi, 'Çok geç' dedim

ABD Başkanı Trump: İran konuşmak istedi, 'Çok geç' dedim

ABD Başkanı Donald Trump, "İran tarafı konuşmak istiyor, onlara 'Çok geç' dedim" açıklamasını yaptı.

Abone ol

İsrail, İran ve ABD arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar dördüncü gününde devam ediyor. Bölgedeki gerilim askeri ve siyasi açıklamalarla daha da tırmanıyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten kritik bir açıklama yaptı.

İran'ın hava kuvvetlerini, donanmasını ve lider kadrosunu yok ettiklerini söyleyen Trump, "Konuşmak istiyorlar ama 'Çok geç' dedim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump: İran konuşmak istedi, 'Çok geç' dedim - Resim: 0

Pezeşkiyan'dan açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X'te bir açıklama yayımladı.   Kararların hızlı ve yerel koşullara uygun şekilde alınması için gerekli yetkilerin illere devredildiğini belirten İran Cumhurbaşkanı, “Valilerle doğrudan iletişim halindeyiz. Özel bir durumun içindeyiz. Ancak ülke durmamıştır. Ülke genelinde faaliyetler devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Mesud Pezeşkiyan, "Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den bilet kampanyası: Yüzde 50 indirim yapılacak
Fenerbahçe'den bilet kampanyası: Yüzde 50 indirim yapılacak
Tahran’daki saldırılar UNESCO listesindeki sarayı da etkiledi
Tahran’daki saldırılar UNESCO listesindeki sarayı da etkiledi
Kırşehir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı...
Kırşehir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı...
Savaşın en önemli kayıplarından biri! İran'ın dev İHA gemisi batırıldı
Savaşın en önemli kayıplarından biri! İran'ın dev İHA gemisi batırıldı
Özgür Özel "Yine balta çektiler" diyerek duyurdu! Meclis'teki iftar programına gitmeyecek
Özgür Özel "Yine balta çektiler" diyerek duyurdu! Meclis'teki iftar programına gitmeyecek
Rusya'nın Soçi kentinde deprem! Şiddeti 4,4 olarak ölçüldü...
Rusya'nın Soçi kentinde deprem! Şiddeti 4,4 olarak ölçüldü...
İzmir'de CHP'li belediye başkanlarının borç kavgası büyüyor Ünsal'dan Tugay'a yanıt
İzmir'de CHP'li belediye başkanlarının borç kavgası büyüyor Ünsal'dan Tugay'a yanıt
Lübnan'da, İsrail'e ajanlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı
Lübnan'da, İsrail'e ajanlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı
Cinsel istismar mağduru Fatmanur Çelik ve kızı ölü bulundu! Başıma bir şey gelirse...
Cinsel istismar mağduru Fatmanur Çelik ve kızı ölü bulundu! Başıma bir şey gelirse...
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal habercilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal habercilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan yeni açıklama
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan yeni açıklama
Bakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı
Bakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı