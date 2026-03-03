Kırşehir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı...

Kırşehir'de kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi, kırılan camların üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre şüpheli C.P, Medrese Mahallesi 95. Sokak'ta husumetlisinin içeride olduğunu düşünerek bir kahvehaneye ve havaya ateş etti.

Kahvehanenin kırılan camları içerideki 2 müşterinin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 2 kişi, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.