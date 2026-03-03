BIST 12.960
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel "Yine balta çektiler" diyerek duyurdu! Meclis'teki iftar programına gitmeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanması nedeniyle Meclis'teki iftar programına katılmaktan vazgeçtiklerini duyurdu. Özel, "Vallahi de billahi de katılacaktık. Gidecektik o masada Meclis Başkanı'nın davetiyle o iftara icabet edecektik. Yine balta çektiler arkadaşlar, yine balta çektiler." dedi. Özel bu akşam Sincan Cezaevi'nde Özcan'ın yanında iftar yapacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek olan iftar yemeğiyle ilgili değerlendirmede bulundu. İftar programına katılmayı planladıklarını belirten Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasıyla birlikte bu plandan vazgeçtiklerini duyurdu.

Özel, "Vallahi de billahi de katılacaktık. Gidecektik o masada Meclis Başkanı'nın davetiyle o iftara icabet edecektik. Madem ki milli bir duruş lazımdır, madem ki iç cephe güçlü olsundur madem ki bu kadar saldırı altındayken Türkiye'de risk büyükken iktidarı muhalefeti orada bulunsundu..." ifadelerini kullandı.

"Yine balta çektiler"

Sözlerine devam eden CHP lideri, "Yine balta çektiler arkadaşlar, yine balta çektiler. İftara gideceğim; bu akşam iftara Sincan Cezaevi'ne Tanju'nun yanına gideceğim" dedi.

Öte yandan İYİ Parti de iftar programına katılmayacağını duyurmuştu. Partinin bu hamle ile açılım sürecine yönelik itirazlarını ortaya koyacağı belirtiliyor.

