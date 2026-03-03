Fenerbahçe'den bilet kampanyası: Yüzde 50 indirim yapılacak

Sarı-lacivertli kulüp, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Samsunspor mücadelesi öncesinde örnek bir kampanyaya imza attı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak başlatılan uygulama kapsamında; kadın, çocuk ve öğrenci taraftarlar tribündeki yerlerini %50 indirimli biletlerle alabilecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü, hem şampiyonluk yolundaki kritik virajı kayıpsız geçmek hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün ruhuna uygun bir atmosfer oluşturmak adına geniş kapsamlı bir bilet kampanyası başlattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samsunspor karşılaşmasında tribünlerin kapsayıcılığını artırmak hedefleniyor.

KADIKÖY’DE "DÜNYA KADINLAR GÜNÜ" COŞKUSU

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında, 8 Mart Pazar günü saat 20.00’de başlayacak olan müsabaka, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Bu özel günde sarı-lacivertli yönetim; kadın taraftarların yanı sıra, geleceğin teminatı çocuklar ve öğrencilere yönelik bilet fiyatlarında yüzde 50 oranında indirime gitti.

KAMPANYA DETAYLARI VE KATILIM ŞARTLARI

Sarı-lacivertli tribünlerde aile ortamını pekiştirmeyi amaçlayan kampanyanın detayları şu şekilde belirlendi:

Geçerli Gruplar: Tüm kadın taraftarlar, 0-16 yaş arası çocuklar ve güncel öğrenci belgesi/kartı bulunan gençler.

Maç Bilgileri: Fenerbahçe - Samsunspor (8 Mart 2026, 20.00).

Satış Kanalları: İndirimli biletler, Passo.com.tr ve stadyum gişelerinden tanımlı kimlik bilgileriyle temin edilebilecek.