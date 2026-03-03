BIST 12.960
DOLAR 43,98
EURO 50,96
ALTIN 7.237,06
HABER /  DÜNYA

Trump artık çok geç dedi! İsrail İran savaşında koltuğa oturan ölüyor

Trump artık çok geç dedi! İsrail İran savaşında koltuğa oturan ölüyor

İRAN, ABD ve İsrail savaşının 4. gününde Tahran'dan son dakika haberleri geldi. İsrail ordusunun Tahran'a düzenlediği saldırıda İran Savunma Bakanlığı'na yeni atanan General Seyyid Mecid Ebneleza ve bir komutan öldü. ABD Başkanı Donald Trump ise 'Konuşmak istiyorlar ama artık çok geç' dedi. İşte İran savaşının 4. gününde yaşanan sıcak gelişmeler:

Abone ol

İRAN, ABD, İsrail savaşının 4. gününde İsrail Tahran'ı, İran da Tel Aviv'i vurdu. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, başkent Tahran'ın ABD ve İsrail tarafından bombalandığını duyurdu. İsrail ordusunun hedefinde üst düzey isimler vardı. İran da bu saldırıya İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurarak karşılık verdi. ABD Başkanı Donald Trump'tan ise 'artık çok geç' açıklaması geldi. 

2 GÜNLÜK BAKAN ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail medyasının iddiasına göre Tahran'a yapılan son bombardıman da 2 gün önce atanan İran Savunma Bakanı General Mecid Ebneleza hayatını kaybetti. İran tarafı bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Trump artık çok geç dedi! İsrail İran savaşında koltuğa oturan ölüyor - Resim: 0

Al Arabiya ise haberi İran Devrim Muhafızları'na dayandırarak doğruladı. Al Arabiya'nın haberine göre 2 gün önce koltuğa oturan yeni bakan saldırıda öldü. İsrail basınının iddiasına göre bu son saldırıda DMO Kudüs Gücü Lübnan Tümeni Komutanı Alizade de öldürüldü.

TRUMP: ARTIK ÇOK GEÇ
ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'da yaptığı açıklamada şöyle dedi:

-"Hava savunmaları, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve liderlikleri gitti.
-Konuşmak istiyorlar.
-Ben de 'Çok Geç!' dedim."

İRAN'DAN FÜZELİ KARŞILIK TEL AVİV'İ VURDU

İsrail'in başkent Tahran'ı hedef alan saldırısına İran karşılık verdi. İsrail ordusunun açıklamasına göre İsrail'in Tel Aviv bölgesine füzeli saldırı gerçekleşti. Ordu açıklamasında, "Arama ve kurtarma güçleri, çok sayıda acil durum ekibiyle birlikte şu anda İsrail'in merkezindeki etki alanlarında faaliyet gösteriyor" denildi. 

israil tel aviv iran bombası

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump: İran konuşmak istedi, 'Çok geç' dedim
ABD Başkanı Trump: İran konuşmak istedi, 'Çok geç' dedim
Fenerbahçe'den bilet kampanyası: Yüzde 50 indirim yapılacak
Fenerbahçe'den bilet kampanyası: Yüzde 50 indirim yapılacak
Tahran’daki saldırılar UNESCO listesindeki sarayı da etkiledi
Tahran’daki saldırılar UNESCO listesindeki sarayı da etkiledi
Kırşehir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı...
Kırşehir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı...
Savaşın en önemli kayıplarından biri! İran'ın dev İHA gemisi batırıldı
Savaşın en önemli kayıplarından biri! İran'ın dev İHA gemisi batırıldı
Özgür Özel "Yine balta çektiler" diyerek duyurdu! Meclis'teki iftar programına gitmeyecek
Özgür Özel "Yine balta çektiler" diyerek duyurdu! Meclis'teki iftar programına gitmeyecek
Rusya'nın Soçi kentinde deprem! Şiddeti 4,4 olarak ölçüldü...
Rusya'nın Soçi kentinde deprem! Şiddeti 4,4 olarak ölçüldü...
İzmir'de CHP'li belediye başkanlarının borç kavgası büyüyor Ünsal'dan Tugay'a yanıt
İzmir'de CHP'li belediye başkanlarının borç kavgası büyüyor Ünsal'dan Tugay'a yanıt
Lübnan'da, İsrail'e ajanlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı
Lübnan'da, İsrail'e ajanlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı
Cinsel istismar mağduru Fatmanur Çelik ve kızı ölü bulundu! Başıma bir şey gelirse...
Cinsel istismar mağduru Fatmanur Çelik ve kızı ölü bulundu! Başıma bir şey gelirse...
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal habercilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal habercilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan yeni açıklama
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan yeni açıklama