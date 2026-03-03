Trump artık çok geç dedi! İsrail İran savaşında koltuğa oturan ölüyor

İRAN, ABD ve İsrail savaşının 4. gününde Tahran'dan son dakika haberleri geldi. İsrail ordusunun Tahran'a düzenlediği saldırıda İran Savunma Bakanlığı'na yeni atanan General Seyyid Mecid Ebneleza ve bir komutan öldü. ABD Başkanı Donald Trump ise 'Konuşmak istiyorlar ama artık çok geç' dedi. İşte İran savaşının 4. gününde yaşanan sıcak gelişmeler:

Abone ol

İRAN, ABD, İsrail savaşının 4. gününde İsrail Tahran'ı, İran da Tel Aviv'i vurdu. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, başkent Tahran'ın ABD ve İsrail tarafından bombalandığını duyurdu. İsrail ordusunun hedefinde üst düzey isimler vardı. İran da bu saldırıya İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurarak karşılık verdi. ABD Başkanı Donald Trump'tan ise 'artık çok geç' açıklaması geldi.

2 GÜNLÜK BAKAN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail medyasının iddiasına göre Tahran'a yapılan son bombardıman da 2 gün önce atanan İran Savunma Bakanı General Mecid Ebneleza hayatını kaybetti. İran tarafı bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Al Arabiya ise haberi İran Devrim Muhafızları'na dayandırarak doğruladı. Al Arabiya'nın haberine göre 2 gün önce koltuğa oturan yeni bakan saldırıda öldü. İsrail basınının iddiasına göre bu son saldırıda DMO Kudüs Gücü Lübnan Tümeni Komutanı Alizade de öldürüldü.

TRUMP: ARTIK ÇOK GEÇ

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'da yaptığı açıklamada şöyle dedi:

-"Hava savunmaları, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve liderlikleri gitti.

-Konuşmak istiyorlar.

-Ben de 'Çok Geç!' dedim."